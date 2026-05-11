Tom Brady asa a Kevin Hart y bromea sobre una aventura en Netflix

Tom Brady, quien fue víctima del último asado de celebridades de Netflix en 2024, hizo una aparición sorpresa en el asado de Kevin Hart el domingo para lanzar algunas bromas al comediante antes de que comenzara la noche.

«Muy bien, esto no tomará mucho tiempo porque, como ustedes saben, soy un hombre ocupado», bromeó Brady en el escenario. «Pero tengo unas palabras para ti antes de regresar a mis asuntos en Las Vegas. Oh, espera, estoy hablando de negocios en Las Vegas. ¿Eso estuvo mal? ¿Se supone que no debes hablar de aventuras en Las Vegas? Creo que rompí otra regla. Joder. Hablé de eso”.

La broma del mariscal de campo retirado se refiere a cuando Hart engañó a su entonces esposa embarazada, Eniko Hart, mientras estaba en Las Vegas en 2017, lo que el comediante ha admitido desde entonces. Brady es propietario minoritario del equipo de fútbol americano Las Vegas Raiders y del equipo Aces WNBA.

Si bien la broma pudo haber sido dura, Brady simplemente le está devolviendo el favor; Hart fue uno de los muchos comediantes presentes en su propio asado de 2024.

Antes de que Brady subiera al escenario, Hart incluso hizo referencia a esa noche; “Les diré ahora mismo que será mucho mejor que el asado Brady”, proclamó a la audiencia. «La razón es porque no soy una perra. Tom es una perra. Tom se sentó allí todo el tiempo con la maldita cara del hombre blanco… Él era una maldita perra. Yo no soy una perra. Traes lo que sea que tengas. Me importa un carajo. Ve y di lo que quieras decir. Dilo. Me importa una mierda. Al final del día, soy Kevin Hart. Soy el hombre».

Inmediatamente, Brady apareció en el escenario. «Jesús, ¿alguna vez te callaste? ¿Has abandonado siquiera el Foro, o has estado aquí gritando en ese micrófono los últimos dos años esperando que papá volviera a casa? Bueno, a diferencia de tu verdadero padre, yo en realidad me presenté», dijo.

La lista de comediantes y actores que asarán a Hart incluye a Chelsea Handler, Tony Hinchliffe, Pete Davidson, Draymond Green, Tiffany Haddish, Sheryl Underwood, Regina Hall y Na’im Lynn.

Shane Gillis presenta el asado en vivo, filmado dentro del Kia Forum en Los Ángeles. La ceremonia tuvo lugar a las 5 p. m. PT del domingo, la última noche del Netflix Is a Joke Fest.