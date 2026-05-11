Después de convertirse en abuelos, Ahmad Dhani y Mulan Jameela reciben un nuevo apodo de su primer nieto

Jacarta – El nacimiento del primer hijo de Al Ghazali y Alyssa Daguise trajo una gran felicidad a su familia. No solo fue un momento especial para la joven pareja, la atmósfera de emoción también la sintió toda la familia, incluidos Ahmad Dhani y Mulan Jameela, quienes ahora tienen oficialmente el nuevo estatus de abuelo y abuela.

Murkanya Netizen, Ahmad Dhani y Mulan Jameela Santuy hablan sobre la infidelidad mientras se ríen

En medio del entusiasmo del público por dar la bienvenida al nacimiento del bebé al que han apodado Baby S, Ahmad Dhani también compartió cosas interesantes sobre el nuevo apodo para él y su esposa de su primer nieto. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

A través de una subida a su cuenta personal de Instagram, Ahmad Dhani reveló que se llamará «Jiddi», mientras que Mulan Jameela se llamará «Jidda».

¡Sin habla! Ahmad Dhani incluso está orgulloso de haber engañado a Mulan Jameela decenas de veces: porque soy genial

«Jiddi y la nueva Jidda», escribió Ahmad Dhani, citado en Instagram @ahmaddhaniofficial el lunes 11 de mayo de 2026.

Se sabe que este apodo proviene del árabe y significa abuelo y abuela. La elección del nombre llamó inmediatamente la atención del público porque sonaba único y tenía fuertes connotaciones religiosas.

LO MÁS POPULAR: Momentos ART logra salir de la casa de Erin, la lucha de Alyssa Daguise por dar a luz normalmente

El nacimiento de Baby S fue recibido con alegría por la familia

Anteriormente, la noticia del nacimiento del primer hijo de Alyssa Daguise y Al Ghazali fue anunciada directamente por la madre de Alyssa, Risa Dewi, a través de las redes sociales el domingo 10 de mayo de 2026.

«Domingo, hora: 08.16 ALHAMDULLILAH?», escribió Risa Dewi.

El nacimiento del bebé fue un momento que el público esperaba ansiosamente después de que Alyssa compartiera sus luchas antes de dar a luz. Se sabe que la modelo franco-indonesia experimentó contracciones durante dos días antes de finalmente dar a luz.

«Cálmate. Han pasado 2 días desde que tuve contracciones, así que estoy muy concentrada y descansando mucho porque mi cuerpo necesita descansar», escribió Alyssa un tiempo antes de dar a luz.

La lucha de Alyssa por soportar las contracciones durante días para mantener un parto normal recibió muchos elogios por parte de los internautas. Mucha gente aplaude la determinación de la esposa de Al Ghazali al acoger el nacimiento de su primer hijo.

Luego de que se anunció la noticia del nacimiento, las redes sociales se llenaron inmediatamente de felicitaciones y oraciones para Alyssa y su bebé.

«Alhamdulillah es fácil, Alyssa sm baby S», escribió un internauta.