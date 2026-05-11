Serie de televisión de cuarta ala encargada en Amazon

Prepárense, pasajeros: la adaptación televisiva de larga gestación de “Fourth Wing” ha sido ordenada para serie en Prime Video de Amazon.

Basada en la exitosa serie de libros románticos «The Empyrean» de la autora Rebecca Yarros, «Fourth Wing» se desarrolla en el brutal mundo de Basgiath War College, donde solo hay una regla: graduarse o morir. Siempre se esperaba que Violet Sorrengail, de veinte años, viviera una vida tranquila, pero la envían por un camino completamente diferente cuando su madre, una general del ejército, le ordena unirse a los cientos de candidatos que luchan por convertirse en jinetes de dragones, la élite de Navarra.

La serie de libros “The Empyrean” de Yarros comenzó con el lanzamiento del best-seller del New York Times “Fourth Wing” en mayo de 2023, seguido de la secuela “Iron Flame” en noviembre de 2023 y el tercer libro “Onyx Storm” en enero de 2025. Los títulos y las fechas de lanzamiento del cuarto y quinto libro previstos aún no se han anunciado.

El productor ejecutivo de “Fourth Wing”, Michael B. Jordan, anunció el inicio de la serie al final de la presentación inicial de Amazon a los anunciantes de televisión en el Beacon Theatre el lunes.

Jordan no tenía mucho que decir todavía, solo que después de adquirir los derechos y llevar el proyecto a desarrollo en Amazon MGM Studios, su productora Outlier Society y el estudio necesitaban encontrar el equipo adecuado para llevar la serie de libros románticos de Yarros a la televisión. Ese grupo incluye a la propia Yarros, así como a la cocreadora de “Westworld” de HBO Lisa Joy (quien es productora ejecutiva y dirigirá el primer episodio de “Fourth Wing”) y la showrunner Meredith Averill (quien co-creó “Locke & Key” de Netflix).

Otros productores ejecutivos incluyen a la presidenta de Outlier, Elizabeth Raposo, así como a Jonathan Nolan y Athena Wickham de Kilter Films. Liz Pelletier y Sherryl Clark están produciendo para Premeditated, la compañía hermana de la editorial Entangled Publishing de “Fourth Wing”. El vicepresidente ejecutivo de TV de Outlier Society, Stefano Agosto, será el coproductor ejecutivo.

La serie de televisión “Fourth Wing”, que se puso en desarrollo por primera vez en octubre de 2023, estuvo estancada hasta septiembre pasado, cuando Averill se unió como showrunner tras la salida de Moira Walley-Beckett (creadora de “Anne With an E” y escritora de “Breaking Bad”), quien había firmado como showrunner original del proyecto en el verano de 2024.