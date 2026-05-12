El más grande, Delfos, cuarta ala

Michael B. Jordan fue un invitado sorpresa en la presentación inicial de Amazon ante los anunciantes el lunes en el Beacon Theatre de Nueva York. Esta aparición en particular no se trataba del próximo gran trabajo actoral del ganador del Oscar, sino de su creciente papel como productor.

Jordan reveló detalles sobre un trío de programas de televisión que está produciendo para Prime Video, incluida la serie biográfica de Muhammad Ali “The Greatest”, el spin-off de “Creed”, “Delphi” y “Fourth Wing”.

Jordan fue presentado por el jefe de televisión de Amazon, Peter Friedlander, y la jefa de cine, Courtenay Valenti, quienes promocionaron la “relación expansiva” del estudio con Jordan y su joven productora, Outlier Society, dirigida por la presidenta Elizabeth Raposo.

Luego, la estrella de “Sinners” subió al escenario y habló por primera vez sobre su pasión por contar la historia de la leyenda del boxeo Ali con el nuevo programa, “The Greatest”, que marca el primer proyecto sobre la vida de Ali autorizado por su patrimonio. Creado por Ben Watkins, el programa seguirá a Ali desde sus raíces como Cassius Clay a través de su icónica carrera con la esposa del fallecido Ali, Lonnie Ali, como consultora. Ali se unió a Jordan para hablar sobre el proyecto, su confianza en Jordan y su equipo, y sobre cómo encontrar a Jaalen Best, el joven actor que asumirá el papel principal. Jordan sacó a Best al escenario antes de mostrar un breve video que provocaba «The Greatest».

El siguiente fue “Delphi”, que Jordan está haciendo junto a su colaborador frecuente Ryan Coogler. Jordan reflexionó sobre cuando Coogler le pidió por primera vez que interpretara el papel de Adonis Creed, el hijo del icónico personaje de “Rocky”, Apollo Creed. Jordan luego anunció que “Delphi” comenzará la producción en Los Ángeles el 18 de mayo y presentó al showrunner Marco Ramírez.

Y por último, pero no menos importante, Jordan anunció que la adaptación a serie de televisión de la novela romántica más vendida de la autora Rebecca Yarros, “Fourth Wing”, ha sido encargada para ser serie. La Outlier Society de Jordan adquirió los derechos de la serie de libros “The Empyrean” antes de que Yarros publicara la primera novela, “Fourth Wing”, en mayo de 2023 y luego la llevara a Amazon, donde ha estado en desarrollo desde entonces. Ahora, la serie de televisión “Fourth Wing” está lista para avanzar con Yarros y Jordan como productores ejecutivos junto con la showrunner Meredith Averill y Lisa Joy de “Westworld” (quien dirigirá el primer episodio), quienes subieron al escenario.