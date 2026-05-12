Amazon Upfront trae a Michael B. Jordan, Chris Pratt y Oprah Winfrey

Amazon hizo su propuesta a los anunciantes en su presentación inicial anual en Nueva York el miércoles, con la división televisiva del gigante del comercio electrónico acumulando poder de estrella una vez más.

Al igual que el gran Steve Aoki el año pasado, Diplo calentó al público con una emocionante sesión de DJ que realmente puso de pie a los anunciantes. Ciertamente no es poca cosa.

A Diplo le siguió una actuación de Kacey Musgraves, quien interpretó su nueva canción “Dry Spell” antes de lanzar su exitosa canción “Butterflies”.

Pero, después de todo, se trata de avances, por lo que toda esa música fue seguida por un discurso de Tanner Elton, vicepresidente de ventas de publicidad de Amazon. Fue un acto difícil de seguir, pero resulta que la siguiente presentadora, Oprah Winfrey, estaba preparada para el desafío.

«Llegué a la televisión… y luego, alrededor de 1989, me di cuenta de que podía usar la televisión y no sólo ser utilizada por ella porque creía que mostrarme honestamente como yo mismo, mi yo auténtico, podía hacer que alguien en casa sintiera que importaba», dijo Winfrey.

Paige DeSorbo apareció en varios fragmentos de video sobre la personalización de la entrega de anuncios, y Tierra Whack luego habló sobre el poder de la transmisión de Twitch. A Whack se le unió en el escenario nada menos que Ice Spice, quien habló sobre su experiencia en Twitch durante la Semana de la Moda de París. «Los fans no sólo están mirando. Son parte de ello», dijo. «Ese tipo de reacción sólo se puede conseguir en Twitch».

De acuerdo con el tema musical, Shaboozey subió al escenario para cantar sobre Amazon Sports ante los anunciantes reunidos. Luego llegó Charissa Thompson de “Thursday Night Football”, quien promocionó que el juego NFL Wild Card de Amazon atrajo a más de 31 millones de espectadores. Durante un segmento en el que Thompson, Ryan Fitzpatrick y Andrew Whitworth estaban “respondiendo preguntas de la audiencia”, la estrella de la NFL Matthew Stafford subió al escenario entre la multitud para algunas bromas deportivas.

El siguiente fue el elenco y creador de la próxima serie juvenil “Off Campus”, que se estrena en Prime Video el 13 de mayo. A ellos se unieron en el escenario Courtenay Valenti y Peter Friedlander, directores de cine y televisión de Amazon, respectivamente.

Amazon también ha convertido en una tradición anual hacer varios anuncios llamativos. Este año, Prime Video anunció una renovación de la quinta temporada de “Reacher”, una serie del drama romántico “Rose Hill”, la incorporación de Aaron Paul a “Fallout”, la aclamada directora Nia DaCosta abordando “Sex Criminals”, una fecha de estreno para la tercera temporada de “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, así como el programa de espías de Hannah Waddingham-Octavia Spencer “Ride or Die”, y la reanudación de la serie sin guión “Reality Retreat”.

Pero eso no es todo.

La estrella de “The Terminal List”, Chris Pratt, hizo una aparición para revelar que la temporada 2 del drama militar se lanzará el 21 de octubre, más de cuatro años después de la primera temporada del programa.

La serie de televisión de larga duración “Fourth Wing” ha recibido luz verde oficialmente, lo cual fue anunciado nada menos que por el reciente ganador del Oscar y productor ejecutivo de la serie Michael B. Jordan. A él se unieron Lisa Joy, la autora Rebecca Yaros y la showrunner Meredith Averill.

Pero “Fourth Wing” no es el único proyecto de Jordan en Amazon. También está detrás de la próxima serie de Muhammad Ali, “The Greatest”, en Prime Video, así como del spin-off de “Creed”, “Delphi”, mientras que también protagonizará la próxima nueva versión de “The Thomas Crown Affair”.

El jefe de ventas de publicidad de Amazon, Alan Moss, tuvo la difícil tarea de cerrar el programa, lo que hizo valientemente con la ayuda de la estrella inicial de Amazon del año pasado, Arnold Schwarzenegger, quien salió una vez más para promocionar su próxima película de Amazon, «El hombre de la bolsa», en la que interpretará a Santa Claus. El director Adam Shankman ayudó a Arnie a vender la película y le prometió una versión de comedia de acción de St. Nick.