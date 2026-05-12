Joe Rogan sugiere la razón por la que Khamzat Chimaev se cansó en UFC 328

El comentarista de UFC Joe Rogan sugirió una razón por la cual Khamzat Chimaev se cansó en su pelea contra Sean Strickland en UFC 328.

Chimaev perdió su título de peso mediano de UFC cuando perdió un decisión dividida a Strickland en el cartel principal de UFC 328. Fue una pelea reñida entre dos rivales acérrimos que duró cinco asaltos completos, pero al final, dos de los tres jueces se pusieron del lado de Strickland, y se convirtió en dos veces campeón de peso mediano de UFC con la victoria.

Una de las razones por las que Strickland ganó la pelea fue por su tanque de gasolina superior. En el primer asalto, Chimaev derribó a Strickland y lo controló en el suelo como lo hace con todos sus oponentes. Pero en la segunda ronda, vimos algo que nunca habíamos visto en Chimaev, que se cansó y luego cayó de espaldas, con Strickland llegando a la posición superior e infligiendo un gran daño. Chimaev pudo sobrevivir y le fue bien en los asaltos intermedios, pero nunca se recuperó de lo que sucedió en el segundo asalto y terminó perdiendo por decisión.

Joe Rogan tiene una idea de por qué Khamzat Chimaev se cansó

Hablando sobre el UFC en Paramount+ En el programa posterior a la pelea, Rogan sugirió una razón por la cual Chimaev se cansó en la pelea.

Durante los pesajes oficiales de UFC 328Chimaev fue el último hombre en subirse a la báscula y parecía que le costó mucho llegar a las 185 libras. En opinión de Rogan, cree que Chimaev pensó que iba a pelear contra Jiri Prochazka en 205 libras antes de ser amonestado contra Strickland, y cree que el ruso pudo haber estado ganando volumen para su debut en el peso semipesado. Esto hizo que el corte de peso al peso mediano fuera más difícil, lo que lo llevó a agotar su cuerpo durante el corte de peso y, a su vez, a agotarse durante la pelea.

«No lo sé, era una buena pregunta porque podría haber sido un factor, el hecho de que intentó ganar masa muscular. Estaba pensando que iba a pelear con Jiri Prochazka por 205», dijo Rogan.

Firas Zahabi invita a Khamzat Chimaev a entrenar en el Tristar Gym

Teniendo en cuenta que Chimaev parecía invencible antes de la pelea con Strickland, fue francamente impactante verlo cansarse durante la pelea.

Después del combate, Firas Zahabi de Tristar Gym invitó a Chimaev a entrenar con él y la leyenda de UFC Georges St-Pierre en Montrea.l. Zahabi cree que puede ayudar a solucionar el problema del tanque de gasolina de Chimaev y esencialmente le rogó que viniera a Canadá y entrenara con él para mejorar su acondicionamiento. Teniendo en cuenta que St-Pierre tuvo uno de los mejores ejercicios cardiovasculares de todos los tiempos en MMA, tiene mucho sentido que Chimaev vaya a entrenar con él y Zahabi y trate de mejorar su acondicionamiento.

Sin duda será muy interesante ver qué hace Chimaev a continuación, pero independientemente de en qué categoría de peso pelee la próxima vez, tiene que presentarse con un tanque de gasolina superior, o de lo contrario volverá a perder, ya que los mejores peleadores del mundo tienden a usar su cardio como arma.