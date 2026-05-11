El presidente Trump viaja a China para reunirse con Xi Jinping

VIVA – El presidente estadounidense Donald Trump parte hacia Beijing, China, para una visita de estado a China del 13 al 15 de mayo de 2026. Este será el segundo viaje de Trump a China como presidente, y el primero de cualquier presidente estadounidense desde su primera visita en 2017.

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Está previsto que Trump celebre una cumbre de alto nivel con el presidente chino Xi Jinping para discutir las relaciones bilaterales, así como cuestiones de paz y desarrollo mundiales durante la visita de estado de Trump a China esta semana.

«El presidente chino, Xi Jinping, mantendrá un profundo intercambio de opiniones con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre cuestiones importantes relacionadas con las relaciones entre China y Estados Unidos, así como con la paz y el desarrollo mundiales», dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China (Kemlu), Guo Jiakun, en una conferencia de prensa el lunes 11 de mayo de 2026.

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Guo dijo que China está lista para ampliar la cooperación y resolver las diferencias con Estados Unidos para traer mayor estabilidad y certeza al mundo.

Lanzamiento tiempos del estrecho, El martes, la Casa Blanca dijo que Trump traería a altos ejecutivos estadounidenses, incluidos Elon Musk y Tim Cook de Apple, para un viaje que se espera se centre en gran medida en las esperanzas del presidente estadounidense de mejorar el comercio.

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China dijo que esperaba lograr una mayor estabilidad entre las dos economías más grandes del mundo durante una visita que se realizará del 13 al 15 de mayo, la primera de un presidente estadounidense desde la visita de Trump en 2017.

Cuando se le preguntó si Estados Unidos debería seguir vendiendo armas a Taiwán, una importante fuente de irritación para Beijing, Trump no respondió directamente, pero dijo: «Lo discutiré con el presidente Xi».

«El presidente Xi quiere que no lo hagamos, y lo abordaré. Esa es una de las muchas cosas de las que hablaré», dijo a los periodistas en la Oficina Oval.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China anunció que el presidente estadounidense Donald Trump realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo de 2026 por invitación del presidente Xi Jinping.

Esta será la primera reunión entre los dos después de la reunión del 30 de octubre de 2025 en Busan al margen de la Cumbre de APEC.