Rifftrax y Shout Team para nuevos episodios

¡Tenemos letrero de película! ¡De nuevo! ¡De nuevo!

Variedad ha aprendido exclusivamente que RiffTrax y ¡Gritar! Estudios se han unido para producir cuatro nuevos episodios de “Teatro de ciencias misteriosas 3000.” RiffTrax ha lanzado una campaña de Kickstarter para ayudar a financiar los nuevos episodios y proporcionar actualizaciones de producción a los fanáticos.

Las estrellas de RiffTrax y ex alumnos de “MST3K” Michael J. Nelson, Kevin Murphy y Bill Corbett serán los líderes creativos de los nuevos episodios, que se titulan oficialmente “Mystery Science Theatre 3000: The RiffTrax Experiments”. Nelson también retomará su papel en pantalla como Mike Nelson, mientras que Murphy volverá a interpretar a Tom Servo y el Profesor Bobo y Corbett volverán a interpretar a Crow T. Robot y Brain Guy. Además, la estrella de la serie original Mary Jo Pehl regresará como Pearl Forrester.

«Tener la oportunidad de volver a visitar ‘MST’ después de todo este tiempo realmente nos ha dado energía a todos en RiffTrax», dijo Nelson. «Y por mi parte, oye, realmente extrañaba estar junto a marionetas de plástico. Ha pasado demasiado tiempo».

La campaña Kickstarter ya está activa y se extenderá hasta el 16 de marzo. El objetivo es recaudar 20.000 dólares para celebrar el 20.º aniversario de RiffTrax, aunque los episodios se producirán independientemente del total de la recaudación de fondos.

Las cuatro películas que aparecerán en los nuevos episodios se revelarán a lo largo de la campaña. La producción se llevará a cabo en Minneapolis, donde se filmó el programa original, mientras que los episodios se lanzarán a finales de este año en el sitio web de RiffTrax. Y al más puro estilo “MST3K”, los productores se han comprometido a presentar el mismo tipo de decorados y accesorios prácticos (baratos) por los que era tan famoso el programa original.

«Estamos entusiasmados de unir fuerzas con RiffTrax cuando Mike, Kevin y Bill regresan al Satellite of Love para un nuevo capítulo de ‘MST3K'», dijo Matt Arsulich, vicepresidente asociado de gestión de productos de Shout! Studios, una empresa de Radial Entertainment. «Esta asociación refuerza nuestra dedicación a hacer crecer propiedades de entretenimiento valiosas al brindarles a sus fandoms una narración de alta calidad».

Nelson, Corbett y Murphy han actuado bajo la marca RiffTrax desde 2006. Durante ese tiempo, han interpretado más de 1000 cortometrajes, grandes éxitos de taquilla, películas divertidas de bajo presupuesto, programas de televisión y más. También presentan con frecuencia proyecciones en vivo de RiffTrax en las que interpretan una película en vivo frente a una audiencia.

La noticia de la nueva entrega del programa llega aproximadamente dos semanas después de que se informara que el creador de la serie original, Joel Hodgson, había vendido su participación conjunta en “MST3K” a Shout! Radial Entertainment, empresa matriz de los estudios. Hodgson había encabezado previamente el resurgimiento del programa para una undécima temporada en 2015, y la campaña Kickstarter para esa temporada recaudó aproximadamente $ 6,3 millones.

Esa temporada y la siguiente se lanzaron en Netflix, mientras que se lanzó una decimotercera temporada en una plataforma de transmisión en línea “MST3K” llamada The Gizmoplex. Corbett, Murphy y Pehl aparecieron en pantalla en el resurgimiento, y Pehl también trabajó como escritor en varios episodios.

“MST3K”, que se lanzó en una estación UHF de Minneapolis en 1988, presentaba a Hodgson y más tarde a Nelson y dos robots compañeros mientras interpretaban cursis películas de serie B con sus propios comentarios divertidos. Luego se trasladó a Comedy Central y terminó su emisión en Sci-Fi Channel (ahora Syfy) en 1999 después de 197 episodios. El largometraje “Mystery Science Theatre 3000: The Movie”, que imitaba el clásico de ciencia ficción “This Island Earth”, se estrenó en 1996.