Mashaallah, esta es la prioridad de la mitad de Shaban y las prácticas que los musulmanes pueden realizar

VIVA – Gente islam Volver para dar la bienvenida a una velada especial. La mitad de Shabanun momento que se cree lleno de bendiciones y perdón de parte de Alá SWT. El propio Nisfu Syaban se refiere a la mitad del mes de Sya’ban en el calendario Hijri, precisamente el 15 de Sya’ban de 1447 H.

Según los cálculos del calendario Hijri de Indonesia, Nisfu Syaban 2026 cae el martes 3 de febrero de 2026. Mientras tanto, la noche de Nisfu Syaban comienza el lunes 2 de febrero de 2026 por la noche, después del Magreb hasta justo antes del amanecer.

Esta determinación se refiere a los métodos de cálculo y rukyatul hilal utilizados por las instituciones religiosas en Indonesia. Sin embargo, existe la posibilidad de diferencias en la determinación en varias regiones dependiendo de los resultados de las observaciones hilales.

El mes de Sha’ban es el octavo mes del calendario islámico y es la puerta de entrada al mes sagrado del Ramadán. Debido a esto, Nisfu Syaban a menudo se interpreta como un tiempo de preparación espiritual antes de entrar en Ramadán.

Nisfu Syaban tiene una posición especial en el Islam. Muchos eruditos mencionan la media noche de Sha’ban como el momento en que la puerta del perdón de Allah SWT se abre para Sus siervos que se arrepienten sinceramente.

También se cree que esta noche es un buen momento para orar, pedir perdón y hacer una autointrospección sobre los hechos realizados a lo largo del año. No pocos musulmanes aprovechan Nisfu Syaban como impulso para mejorar y organizar sus intenciones de cara al Ramadán.

Aparte de eso, se cree que Nisfu Syaban es la noche en la que desciende la gracia de Allah SWT, por lo que muchos musulmanes la llenan con dhikr, oración y adoración vespertina.

Según Baznas, en la noche de Nisfu Syaban, se anima a los musulmanes a orar con más sinceridad. Además de las oraciones enseñadas por el Profeta Muhammad SAW, a las personas también se les permite orar en su propio idioma para pedir bondad en este mundo y en el más allá.

Istighfar, oraciones de arrepentimiento, oraciones de guía y oraciones para recibir la fuerza para pasar el Ramadán son prácticas que se dicen con frecuencia. Este momento se considera apropiado para renovar intenciones y fortalecer las relaciones espirituales con Allah SWT.

Prácticas recomendadas durante Nisfu Syaban

Además de orar, hay una serie de prácticas que los musulmanes suelen realizar durante Nisfu Syaban, entre otras:

Incrementar el dhikr y las oraciones como forma de gratitud y acercamiento personal a Allah SWT.