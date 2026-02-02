El alcalde de Portland exige que ICE se vaya después de los gases lacrimógenos en protesta

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

El alcalde de Portland exige que ICE se vaya después de que agentes federales usaron gas lacrimógeno durante una protesta del fin de semana frente a una instalación de ICE, dijeron funcionarios de la ciudad. El alcalde Keith Wilson dijo que la manifestación diurna fue pacífica y no representaba ningún peligro para los agentes federales.

Según los informes, miles de manifestantes llegaron el sábado a una instalación de ICE en el área de South Waterfront en Portland. Los testigos describieron que agentes federales utilizaron gases lacrimógenos y otras municiones menos letales cuando la multitud se acercaba a las instalaciones, incluso en áreas donde estaban presentes padres y niños pequeños.

El alcalde Keith Wilson emitió un comunicado esa noche pidiendo a ICE que abandonara Portland. En la misma declaración, Wilson criticó el uso de agentes químicos durante lo que describió como una protesta pacífica durante el día e instó al personal de ICE a renunciar.

La AP informó que la policía de Portland monitoreó la protesta y los paramédicos atendieron a las personas afectadas por el gas. La AP también describió el edificio como un centro federal de procesamiento de inmigración utilizado para determinar el estatus migratorio.