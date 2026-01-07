Manohara ya no quiere que la llamen ‘ex esposa’ del Príncipe de Kelantan, alude a sus tiempos oscuros

Jacarta – Manohara Odelia volvió a expresar una postura firme respecto a la mención de su nombre en diversos informes de los medios. A través de una larga publicación en su cuenta personal de Instagram, Manohara pidió abiertamente a los medios que dejaran de referirse a ella como la «ex esposa del Príncipe de Kelantan».

Consideró que la etiqueta no sólo era confusa, sino también engañosa y no reflejaba la amarga realidad que vivió en su juventud. ¡Vamos, desplázate más!

En su declaración, Manohara reveló que a lo largo de los años su nombre a menudo ha sido emparejado con este título en títulos de noticias y contenido.

De hecho, según él, este término no refleja en absoluto la realidad de lo sucedido.

«A lo largo de los años, en artículos y titulares de noticias se me ha referido repetidamente como ‘ex esposa’. Escribo esta carta para aclarar respetuosamente que esta descripción es inexacta y engañosa», escribió Manohara en Instagram, citado el miércoles 7 de enero de 2026.

Manohara enfatizó que el incidente que experimentó en ese momento no fue una relación romántica, ni una relación basada en el consentimiento, y mucho menos un matrimonio legal y moralmente válido.

Dijo que todavía era menor de edad, estaba en una situación llena de coerción y no tenía la libertad de dar su consentimiento voluntario.

“Lo que sucedió durante mi adolescencia no fue una relación que quisiera, que aceptara o que entablara voluntariamente”, escribió.

Según Manohara, el uso del término «ex esposa» parece describir una relación igualitaria, legal y llevada a cabo con la voluntad mutua de dos personas adultas.

Él cree que esta narrativa tiene el potencial de replantear la experiencia traumática como algo legítimo, oscureciendo así el hecho de que el evento ocurrió bajo condiciones de compulsión.

Además, Manohara pidió específicamente a los medios de comunicación de Indonesia, incluidos editores, escritores, plataformas digitales, motores de búsqueda y enciclopedias en línea, que ya no utilicen esta etiqueta para referirse a él.

“Pido a los medios, editores, escritores y plataformas digitales indonesios (incluidos Google y Wikipedia) que dejen de usar esta etiqueta para referirse a mí”, dijo.

«Seguir publicando artículos con esta tergiversación no sólo es inexacto, sino que también constituye periodismo poco ético», añadió Manohara.