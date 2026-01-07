El Manchester United está en conversaciones con cuatro exjugadores sobre el papel del entrenador interino

El Manchester United busca un entrenador interino hasta final de temporada.

Ole Gunnar Solskjaer es uno de los principales candidatos para regresar al Manchester United (Imagen: IAN KINGTON/AFP vía Getty Images)

Ole Gunnar Solskjaer es uno de los principales candidatos para regresar al Manchester United como entrenador interino hasta el final de la temporada, pero los dirigentes del club también han mantenido conversaciones con Michael Carrick y Ruud van Nistelrooy. Los tres son exjugadores que han estado al frente del primer equipo.

Darren Fletcher se sumará a ese número cuando dirija al United como entrenador en jefe interino contra el Burnley en Turf Moor el miércoles y el escocés de 41 años también ha mantenido conversaciones con el club sobre el puesto. El United despidió al entrenador Rubén Amorim el lunes y nombrará un entrenador interino para el resto de la temporada, tras lo cual comenzará la búsqueda de un sucesor permanente.

Fletcher dijo en vísperas del viaje a Burnley que mantendría más conversaciones sobre su futuro después de ese partido, pero el United ha sondeado a Solskjaer, Carrick y Van Nistelrooy sobre el puesto.

Es Solskjaer quien emerge como el principal candidato después de dejar en claro que está desesperado por regresar a Old Trafford después de ser despedido como entrenador en noviembre de 2021. El noruego llegó como jefe interino en noviembre de 2018 para reemplazar a José Mourinho y logró una importante recuperación, ganándose el puesto de forma permanente.

Su mandato no siempre fue fácil, pero guió al United al tercer y segundo lugar en dos temporadas completas al mando antes de que una dramática caída en su tercera temporada lo viera despedido después de una derrota por 4-1 en Watford. Solskjaer tiene más experiencia gerencial que Carrick, Fletcher y Van Nistelrooy y su récord de victorias del 54% en 168 juegos se compara bien con el 38% de Amorim.

Carrick formó parte del personal de Solskjaer durante su mandato y reemplazó a la leyenda del club después de su despido. El jugador de 44 años logró dos victorias y un empate en sus tres partidos antes de marcharse cuando Ralf Rangnick fue nombrado.

El excentrocampista, que jugó 464 partidos con el club, se ha convertido desde entonces en entrenador del Middlesbrough, pero está disponible tras dejar el Riverside Stadium al final de la temporada pasada.

La etapa de Van Nistelrooy al mando comenzó después de permanecer en el cargo tras el despido de Erik ten Hag en octubre de 2024. El holandés tuvo un récord de tres victorias y un empate en cuatro partidos y desde entonces ha tenido un breve período en Leicester City antes de partir en junio de 2025.