Maharashtra: Mujer de 20 años violada en Beed; cuatro reservados







Una mujer de 20 años de Telangana supuestamente fue violada en grupo en el distrito de Beed de MaharashtraInvolucrando de la policía a registrar un caso contra cuatro personas, dijo un funcionario el lunes, informó el PTI.

Uno de los acusados atrajo a la mujer con un poco de pretexto después de detectarla sola en la estación de tren de Parli el viernes por la noche.

«Llevó a la mujer a su motocicleta a un cobertizo de lata donde otros tres se unieron a él. Los tres hombres violaron a la mujer en la noche intermedia del viernes y el sábado, mientras que el cuarto los ayudó», dijo un oficial de policía, según el PTI.

Se registró un caso en la estación de policía rural de Ambajogai contra cuatro personas bajo varias secciones de la Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) por cargos de violación en grupo, intimidación penal y causa voluntariamente herida.

Se está realizando más investigaciones, dijo el oficial cuando se le preguntó si alguien había sido arrestado, según el PTI.

Glan de 15 años violada en Mumbai; cinco reservados

En otro incidente, una niña de 15 años supuestamente fue violada por cinco personas en múltiples ocasiones durante tres meses en el centro de Mumbai, policía dijo el lunes, según el PTI.

La policía arrestó el domingo a un hombre de 25 años y detuvo a cuatro menores en relación con la agresión sexual en el área de Kalachowki, dijo un funcionario.

Dijo que el asunto salió a la luz en las primeras horas del domingo cuando la novia de uno de los acusados llegó a la casa de la adolescencia y la confrontó por estar en una relación con su novio.

Los padres de las niñas de la escuela luego revisaron su teléfono móvil y encontraron algunos videos y mensajes sobre su relación física con el acusado, y posteriormente se acercaron a la policía, dijo, informó la agencia de noticias.

Basado en la queja presentada por los padres de las niñas, se registró un caso contra cinco personas en virtud de secciones relacionadas con la violación en grupo y otras disposiciones relevantes de la Ley Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) y la protección de los niños de los delitos sexuales (Pocsoso) Ley, dijo el funcionario, según el PTI.

(con entradas PTI)





Fuente