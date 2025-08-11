El rumor Alex Rins dejó MotoGP, Jack Miller comenzó a estar alerta

VIVA – Alex RINSEspañol que ahora fortalece la energía monstruosa de Yamaha Motogpes el centro de atención después de aparecer rumor que podría no continuar su carrera con Yamaha hasta el final de su contrato en 2026.

Citado por Viva Automotive de Crash, el lunes 11 de agosto de 2025, Rins se unió a Yamaha en la temporada 2024, en medio de grandes expectativas de que pudiera ayudar a levantar el rendimiento del equipo del fabricante japonés. Sin embargo, el rendimiento no constante de Yamaha hizo que su futuro fuera cuestionado por los observadores y los medios de comunicación.

Suzuki Ecstar Racer, Alex Rins

Jack Miller: Reemplazo de candidatos potenciales

El nombre de Jack Miller, un corredor australiano, fue arrastrado a este rumor. En el informe de la charla en boxes de Fox Sports, Jack Apleyard dijo que Miller fue promocionado como un candidato potencial si el asiento de Rins estaba completamente vacante.

El propio Miller todavía está defendiendo Red Bull KTM Factory Racing, pero está en una intersección profesional. Incluso recibió una oferta para ir al Worldsbk, a pesar de que, según los informes, la oportunidad ahora estaba cerrada. Los rumores que lo asocian con Yamaha hicieron que su posición sea «Alerta máxima» lista para estar alerta si llegó la oportunidad.

Estado del contrato de RINS: aún hasta 2026

Aunque la noticia de la partida de RINS se discutió ampliamente, oficialmente todavía tenía un contrato activo con Yamaha hasta la temporada 2026. Es decir, para el cambio de corredores, debe haber un acuerdo para cancelar el contrato temprano o las decisiones estratégicas del Yamaha.

Hasta ahora, tanto Rins como Yamaha no han comentado comentarios oficiales para confirmar o refutar los rumores. Por lo tanto, este problema todavía está en el ámbito de la especulación y no necesariamente sucede.



Los rumores sobre el lanzamiento de Alex Rins de Yamaha MotoGP realmente atrajeron la atención pública, especialmente con el surgimiento del nombre de Jack Miller como candidato sustituto. Aun así, sin declaraciones oficiales de partes relacionadas, este problema todavía está limitado a la especulación.

Lo que está claro, tanto Rins como Miller están ahora en el centro de atención de los medios de comunicación de Rins para mantener su silla, y Miller para prepararse si llega la oportunidad de oro. Con la temporada 2026 que todavía está lejos, es probable que el drama en este paddock de MotoGP continúe.