‘Not A River’ de Selva Almada obtiene una adaptación de pantalla grande de Caponeto

Caponeto de Diego Martínez-Ulanosky, la compañía con sede en México detrás del original de Netflix «Unstoppable», Disney’s «Soy Tu Fan» de Disney y Sundance Player «La Virgen de la Lago de Quarry«Se está asociando con Ajimolido de Argentina para coproducir el proyecto cinematográfico» No es un río «(» no un río «).

El proyecto adapta la misma novela titulada escrita por el aclamado escritor argentino Selva Almada, que convirtió a la lista corta del Premio Internacional de Booker 2024.

En el desarrollo, el Proyecto Film ha sido seleccionado para tocar en el Foro de Co-Producción de San Sebastián Europa de Sebastián América de septiembre, que se realizará del 22 al 24 de septiembre.

Martínez-Ulanosky dirigirá, escribirá y producirá junto a Livi Herrera en Caponeto y Alejandro Israel en Ajimolido.

Descrito por Martínez-Ulanosky como «un occidental lírico sobre la hermandad y los fantasmas que llevamos», «Not A River» sigue a un adolescente que se une a dos viejos amigos de su difunto padre para un fin de semana de pesca en la Isla del Río donde murió su padre.

«Mientras los lugareños miran en silencio, aparecen dos mujeres jóvenes, difuminan la línea entre la memoria y la realidad, y atraen a los hombres a un cálculo de rivalidad, deseo tácito y un pasado que se niega a permanecer enterrado», dice la sinopsis.

La novela recibió una aclamación crítica generalizada por su exploración poderosa y única de la masculinidad y los lazos masculinos y se ha traducido a más de 30 idiomas.

«Cuando leí por primera vez ‘No es un río’, me quedé perseguido por sus silencios y su versión cruda de la masculinidad herida. Estoy desarrollando una película que abarca desde los años 60 hasta los años 90, donde la memoria, la memoria y la naturaleza chocan con un presente lleno de palabras sin hablar. En su núcleo, es una identidad, el dolor y las cosas que los hombres dejan sin opciones».

Después de coproducir dos adaptaciones exitosas de las principales novelas latinoamericanas, el jugador de Venecia «My Tender Matador» de Pedro Lemebel y «The Virgin of the Quarry Lake» de Sundance de Mariana Enríquez-Caponeto y Ajimolido Reunite para llevar a la pantalla una de las obras más celebradas de una autora de las latinas americanas en los últimos años.

«Ser seleccionado para el foro de coproducción de San Sebastián con ‘No es un río’ es un gran paso. Adquirir los derechos de la novela original fue un verdadero desafío, pero todo el esfuerzo ha valido la pena», dice Livi Herrera de Caponeto.

«Como productor, mi enfoque ha sido construir las asociaciones creativas y financieras adecuadas para dar vida a la visión de Diego Martínez Ulanosky. Este foro ofrece la plataforma perfecta para conectarse con colaboradores que comparten nuestra pasión y pueden ayudarnos a llevar la película a su próxima etapa», agrega.

Fundada en 2009, Caponeto se centra en largometrajes en negrita, series, contenido sin guión y marca. Los puntos destacados de la película recientes incluyen «The Virgin of Barry Lake» de Laura Casabe, una coproducción española-argentina-mexicana basada en una historia de Mariana Enríquez, que se estrenó en Sundance 2025 y ganó el gran premio en Bafici

La próxima edición del Foro de Co-Producción de Europa-Latin America forma parte del 73º Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que tiene lugar del 19 al 27 de septiembre.