Los Cavaliers se inclinan por participar en el sorteo de Giannis Antetokounmpo: informe

Después de ser arrastrado por el Knicks de Nueva York En las Finales de la Conferencia Este, la temporada 2025-26 de los Cleveland Cavaliers ha llegado oficialmente a su fin.

Ahora, los Cavaliers se dirigen a la temporada baja y es posible que estén ocupadas. ¿James Harden aceptará un recorte salarial? ¿Cuál es el estatus de Donovan Mitchell, Evan Mobley o Jarrett Allen?

Cleveland puede intentar participar en el sorteo de dólares de milwaukee La superestrella Giannis Antetokounmpo también.

«Incluso si ellos (los Cavaliers) quieren mantener esta plantilla unida, lo cual francamente no espero, espero que hagan algunos cambios significativos». Brian Windhorst de ESPN explicó en NBA Today.

El objetivo de Cleveland, al final del día, es ubicarse en una situación de ganar ahora. Redoblaron esta narrativa haciendo que el Intercambio durante la temporada para adquirir a James Harden.

Brian Windhorst cree que los Cavs perseguirán a Giannis Antetokounmpo esta temporada baja

Se espera que los Cleveland Cavaliers hagan movimientos adicionales este verano, incluida una posible búsqueda de la superestrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo.

Brian Windhorst explicó que James Harden tiene la clave para la temporada baja de los Cavaliers.

Harden, de 36 años, sostiene un Opción de jugador de 43,31 millones de dólares para 2026-27. Se espera que el ex MVP de la NBA renuncie a su opción y acepte un recorte salarial para que los Cavaliers puedan salir del segundo delantal y perseguir a otros jugadores.

Brian Windhorst añadió que Cleveland pronto podría entrar en el sorteo de Giannis Antetokounmpo. Si esto sucediera y los Cavs pudieran enfrentarse al A Antetokounmpo se le deben 58,45 millones de dólares para 2026-27Se necesitarían algunos cambios significativos.



«No creo que pase mucho tiempo antes de que empieces a escuchar a los Cavs unidos a Giannis Antetokounmpo». @WindhorstESPN sobre posibles planes de temporada baja para Cleveland 👀

Evan Mobley y el Se le deben cuatro años y 222,69 millones de dólares hasta la temporada 2029-30. podría estar sobre la mesa.

El ex Jugador Defensivo del Año promedió 18,2 puntos, 9,0 rebotes, 3,6 asistencias y 1,2 tapones por partido en la temporada regular 2025-26. Sus números se vieron afectados en la postemporada, donde promedió 17,0 puntos, 8,1 rebotes, 3,9 asistencias y 1,8 tapones por partido.

Mobley no pudo anotar 20 puntos en 13 de los 18 partidos de postemporada de los Cavaliers esta temporada. Esto es algo que es difícil de entender, especialmente cuando Mobley comparte el honor de ser el jugador mejor pagado de los Cavaliers con Donovan Mitchell.

Rumores de temporada baja de los Cavaliers: actualizaciones de LeBron James y Jarrett Allen

Otros informes también han vinculado al agente libre sin restricciones LeBron James con los Cavaliers. Sería la tercera etapa de James con el equipo de su estado natal y posiblemente concluiría su carrera en el Salón de la Fama.

Cleveland podría firmar a James con un acuerdo que le pague $3 millones por año; sin embargo, Windhorst dijo que el hombre de 41 años “no está preparado para aceptar ese tipo de recorte salarial”.

La idea de que LeBron James regrese a los Cavaliers es convincente para los fanáticos, pero parece que no avanza en esa dirección.

En cuanto a Jarrett Allen, el gran hombre extensión de tres años y $ 90,72 millones comenzará al inicio de la temporada 2026-27.

El Lakers de Los Ángeles están buscando un gran hombre, y Allen puede ser el hombre adecuado para emparejarse con Luka Doncic, dijo Sean Deveney de Heavy. Se ocuparía del hueco en la zona de ataque de los Lakers, pero su incapacidad para disparar desde fuera de la pintura es una preocupación para los equipos en esta era de la NBA.