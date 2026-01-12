La mayoría del público es optimista de que la reforma cultural policial se producirá en 2026.

Jacarta – Los resultados de la última encuesta de la Cámara Política de Indonesia (RPI) muestran que la mayoría de los indonesios son optimistas en cuanto a que reforma cultura policia nacional sucederá en 2026. El modelo de liderazgo del Jefe de la Policía Nacional, General Listyo Sigit Prabowo, con la agenda PRESIS (Transparencia Predictiva, Responsable y Justa), ha colocado transformación la cultura organizacional como fundamento principal, complementando las reformas estructurales y operativas, con el fin de construir una Policía Nacional profesional, moderna y confiable para el público.

Así lo transmitió el director ejecutivo del RPI, Fernando Emas, al presentar los resultados de la encuesta ‘Encuesta Nacional de Optimismo’. Público Transformación cultural policial borrada’ en Yakarta, lunes 12 de enero de 2026.

«Con base en los resultados de la última encuesta que realizamos, la mayoría del público dijo que era optimista de que la transformación cultural de la Policía Nacional ocurriría en 2026. Las opiniones y experiencias de la comunidad como receptores directos de los servicios policiales son indicadores importantes para evaluar si este cambio cultural se siente, se acepta y se considera sostenible», dijo Fernando.

El jefe de la Policía Nacional, general Listyo Sigit Prabowo, en la versión de fin de año (RAT) del Cuartel General de la Policía Nacional de 2025. Foto : Captura de pantalla de YouTube de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional

Según los resultados de la encuesta, hasta el 76,2 por ciento de los encuestados dijeron que eran optimistas de que la transformación de la Policía Nacional se produciría en 2026. Mientras tanto, el 19,9 por ciento de los encuestados respondió que eran menos optimistas y el 3,9 por ciento de los encuestados dijo que no sabía o decidió no responder.

Fernando dijo que la mayoría del público, alrededor del 67,8 por ciento, dijo que eran optimistas de que la Policía Nacional tendría el coraje de hacer correcciones internas en 2026. Luego, el 22,2 por ciento de los encuestados respondió que eran menos optimistas sobre el coraje de la Policía y el 10 por ciento de los encuestados dijeron que no sabían o optaron por no responder.

Aparte de eso, la encuesta del RPI también muestra hechos positivos sobre las medidas adoptadas por la Policía Nacional en 2026, a saber, que el 72,2 por ciento del público es optimista de que habrá un cambio significativo de la cultura militarista a la vigilancia civil dentro de la Policía Nacional; hasta el 69,2 por ciento del público es optimista de que la Policía Nacional está orientada al servicio público, no al poder; hasta el 75,9 por ciento del público es optimista de que el liderazgo de la Policía Nacional será un ejemplo y un modelo a seguir; y hasta el 65,6 por ciento, el público es optimista de que la Policía Nacional será receptiva en el manejo de los delitos cibernéticos, transnacionales y modernos hasta el momento.

«También encontramos que la mayoría del público era optimista de que la Policía Nacional podría fortalecer la policía comunitaria en 2026, es decir, el 73,1 por ciento era optimista, mientras que el 17,5 por ciento del público respondió que era menos optimista y el 9,4 por ciento de los encuestados pensó que no sabía o decidió no responder», dijo Fernando.