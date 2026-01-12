‘Blue Heron’, dirigida por Sophy Romvari, se vende en varios territorios

Sophy RomvariEl premiado drama “garza azul” ha vendido a España (Flamingo Films), Benelux (Cherry Pickers), Turquía (Kinova Art Distribution) y Francia (Potemkine Films), agente de ventas Más que películas anunció el lunes.

La película se estrenó mundialmente en Locarno, donde ganó el Premio Swatch a la Primera Película. También se mostró y premió en Toronto, San Sebastián, Londres, Gante y muchos más. en su reseña del festival, VariedadGuy Lodge lo elogió como un «primer largometraje elegante y singularmente doloroso» que tiene una «aguda comprensión de cómo se forman y envejecen los recuerdos: a menudo son los detalles ambientales incidentales los que recuerdas tan vívidamente como los eventos más significativos que tenemos entre manos».

Según Nils Bouaziz, director ejecutivo de Potemkine Films, “Blue Heron” es “silenciosamente poderosa” y captura “la frágil belleza de lo real con una rara precisión emocional”.

«Continuando con nuestra larga trayectoria en la distribución de películas independientes norteamericanas, estamos encantados y orgullosos de encargarnos del estreno en Francia de la magnífica película de Sophy Romvari».

Queralt Pons, cofundador de MoreThan Films, añadió: «Estamos orgullosos de habernos asociado con distribuidores cuya identidad editorial y visión curatorial admiramos profundamente. Confiamos en que crearán las mejores estrategias de lanzamiento para la película en sus territorios. Además, estamos en negociaciones para acuerdos en el Reino Unido y Japón que esperamos cerrar en las próximas semanas».

Lidia Damatto, de MoreThan Films, afirmó: «Estamos encantados con la conexión que la película ha creado con el público y con el consiguiente interés de los distribuidores en diferentes territorios».

Inspirándose en su propia infancia, Romvari cuenta la historia de una familia de seis inmigrantes húngaros que se traslada a la isla de Vancouver. Sin embargo, el comportamiento del hermano mayor de la pequeña Sasha, Jeremy, se vuelve cada vez más errático.

«He estado haciendo trabajos personales desde el comienzo de mi carrera, y cómo la gente se conecta con él siempre ha sido una cuestión que considero profundamente. No hago películas sólo para mí, así que parte de la construcción es encontrar maneras de asegurar que haya puntos de entrada para la audiencia», dijo Variedad.

«Nunca hay ninguna garantía, así que no fue hasta el estreno de la película que comprendí cuán intensamente hablaba de una experiencia universal. Ha sido bastante excepcional».

Romvari nunca quiso hacer un documental sobre su familia.

«Mi trabajo anterior explora temas personales muy similares, pero a menudo a través de una lente documental o documental híbrida. Mi película de tesis ‘Still Processing’ es una especie de precuela de esta película y fue intensamente vulnerable ya que aparezco en la película como yo misma», dijo.

«Para mi primer largometraje quería centrarme exclusivamente en la dirección. Quería controlar los elementos formales con más precisión que en mi trabajo anterior. Me di cuenta de que no necesitaba el modo documental para aprovechar la vulnerabilidad, y con la ficción se me concedió más libertad creativa».

Intentó describir la experiencia de la mayoría de edad «bastante literalmente»: «El momento en que el tiempo se disuelve entre la adolescencia y la edad adulta y te quedas juntando las piezas. Todos mis trabajos anteriores representan a una cineasta, a menudo yo misma, en busca de respuestas sobre su pasado, por lo que esta película fue una expansión natural de mi carrera hasta la fecha».

Ella señaló: «El concepto de viaje en el tiempo era algo que quería explorar explícitamente a través de la forma de ficción, en lugar de romper la realidad de la película como había hecho en películas anteriores donde aparezco como yo misma. No poder cambiar el resultado del pasado es fundamental para el viaje del personaje principal de aceptación de su dolor y del mío propio».

Tampoco se alejará de las historias personales en el futuro.

«Creo que es probable que todo el trabajo que haga tenga un elemento personal, pero más aún a través de mi perspectiva como director y artista. Para mí, las preguntas más importantes son siempre: ‘¿Por qué es necesario que esto sea una película?’ ¿Qué pasa con la historia o el concepto que se presta específicamente al medio, y qué hay de mí, como artista, que puede aportar algo interesante o que valga la pena para explorar un tema determinado?