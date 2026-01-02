James Gunn sobre cómo hacer el futuro de ‘Superman’ y DC Studios

James Gunn Parece cansado pero lleno de energía mientras se acomoda en su silla para el Variedad Podcast del circuito de premiosAcabo de llegar desde Atlanta. Ya está en la preproducción de «Man of Tomorrow», la continuación de «» de este verano.Superhombre.” por lo que se esperaría agotamiento. Gunn no sólo dirige la película, sino que también dirige Estudios DC junto a Peter Safran, un acto de equilibrio sin precedentes que él llama «la película más difícil que he hecho jamás».

La conversación tiene lugar sólo dos horas antes de que el panorama del entretenimiento cambiara, cuando Netflix anunciara la adquisición de Warner Bros. por 82.000 millones de dólares, un recordatorio de lo rápido que continúa moviéndose el suelo debajo de la industria de Hollywood, DC y el propio Gunn.

Sin embargo, estamos hablando de «Superman», donde Gunn se inclina, sus ojos se iluminan y habla de lo que le atrajo del personaje, que no fue la escala ni la mitología.

«Cuando hablé por primera vez con el elenco y el equipo, quería hacer algo sobre la bondad», dice Gunn. «Este tipo no es perfecto, a pesar de que es Superman. En realidad sólo está tratando de hacer lo mejor que puede. Es bondadoso. Es cariñoso. Ve lo mejor en cada uno».

Esa idea era que Superman no es un dios, sino una presencia moral sincera, a veces incómoda. Eso se convirtió en el ancla de Gunn, y le da crédito al “All-Star Superman” de Grant Morrison por cristalizar ese enfoque. «Eso fue lo que me enganchó», comparte. «Ese gran superhéroe siendo genuinamente amable. Eso es lo que tomé del libro».

A diferencia de la relativa libertad que Gunn tuvo con “Guardianes de la Galaxia”, Superman llegó con un siglo de expectativas y, por supuesto, desacuerdos. «Todo el mundo piensa algo diferente sobre Superman. Todo el mundo sabe quién es».

El escrutinio se extendió más allá del cabo. Gunn era consciente de que esta película sería vista como un referéndum sobre el futuro de DC. “Todos estaban puestos en nosotros: en DC, en la DCU, en todo”, dice. “Esa presión era real”.

El casting, entonces, no era negociable. «Si no podía encontrar a Superman, no iba a hacer la película», dice Gunn rotundamente. David Corenswet fue la segunda audición que vio. “Recuerdo haber pensado: ‘Si eso es lo peor que hacemos, estamos en muy buena forma’”.

Lo que surgió es una película que se inclina hacia el optimismo en un momento en el que el cine de superhéroes a menudo ha favorecido la valentía. El Superman de Gunn no es ingenuo, pero tiene esperanzas. Después del año que todos tuvimos, esa elección parece bastante radical.

En este episodio del Variedad Awards Circuit Podcast, Gunn habla sobre su proceso de creación de “Superman”, por qué nunca perseguirá proyectos de prestigio y qué esperar de “Man of Tomorrow”.

Captura de pantalla cortesía de DC Studios

Lea extractos de su entrevista a continuación, que ha sido editada y condensada para mayor claridad..

¿Qué hizo de “Superman” la película más difícil que hayas dirigido?

Esta fue la película más difícil que he hecho. Los siguientes más difíciles fueron probablemente los primeros «Guardianes». Con “Guardianes”, estabas construyendo un rincón del universo que se sentía completamente diferente de todo lo que Marvel estaba haciendo en ese momento. Aquí estaba reorientando algo que todos ya creen entender. Curiosamente, es lo más basado en un cómic que he hecho jamás. Más que cualquiera de mis otras películas de superhéroes.

¿Cómo dio forma a la película la reunión de su equipo creativo?

He trabajado con muchas de estas personas durante años. Beth Mickel, mi diseñadora de producción, ha estado conmigo en las últimas tres películas. Steph Ceretti ha supervisado los efectos visuales de múltiples proyectos. Estar a cargo de DC significó que finalmente podía mantener al equipo unido en lugar de perder gente entre películas. Esa continuidad importa.

¿De qué estabas más orgulloso de los efectos visuales, especialmente con Krypto the Dog?

El trabajo de Framestore en Krypto es extraordinario. Compararé esas fotos con todo lo que haya visto. ILM también fue increíble. Era simplemente un grupo de artistas de clase mundial que trabajaban al más alto nivel.

¿Cómo se siente ser cineasta y director de estudio al mismo tiempo?

No creo que realmente se haya hecho nunca. Incluso Walt Disney era más productor que director. Es un experimento. Y sí, a veces probablemente suene a locura, sobre todo porque no hago las películas más convencionales. Pero me encanta el gran espectáculo. Ese es mi problema. Al principio dije que no al trabajo. No quería hacer lo que hace Kevin Feige. Pero una vez que Peter y yo nos dimos cuenta de que lo haríamos juntos, se volvió emocionante. Todavía no sé si es sostenible a largo plazo. Es mucho. Simplemente no hay suficientes horas en el día.

¿Qué películas te enamoraron del cine?

Creo que la primera película que vi en un cine fue “Los Aristogatos”. Luego “El hombre más fuerte del mundo” con Kurt Russell. Pero fue “Star Wars” la que me cambió por completo. Esa sensación de entrar en otro mundo. Y luego “En busca del arca perdida” me hizo tomar conciencia de los propios cineastas: George Lucas, Steven Spielberg. Fue entonces cuando hizo clic.

¿Qué opinas sobre el prestigio versus el cine convencional?

No me importa el prestigio. Quiero decir, claro, ¿sería genial ser nominado a Mejor Director o algo así? Sí, ¿preferiría tener eso que no? Pero en realidad no es mi preocupación. De vez en cuando tengo ideas que son películas más independientes, pero me gusta hacer el tipo de películas que hago y me gusta hacer cine pop, a falta de un término mejor. Si puedo hacer que esas cosas también sean algo que tenga resonancia emocional para las personas, o que afecten a las personas de una manera más profunda y espiritual, como mucha gente me ha dicho que lo hizo «Superman», mucha gente me ha dicho que lo hizo «Guardianes 3», entonces eso es fantástico. Eso es lo que me encantaría poder hacer. Pero también me gusta hacer grandes películas. Hay un arte en ello, el flujo creativo. Pero también me gusta la parte que consiste en armar el gran rompecabezas y crear esta máquina que funciona para que la audiencia provoque una reacción en ella, ya sea emocional, risa, gritos, lo que sea. Esa es la parte divertida.

¿Por qué “Guardianes de la Galaxia” pareció el salto correcto hacia el cine de gran presupuesto?

Me había alejado de otro proyecto de estudio porque le quitaron todo lo personal. Luego apareció “Guardianes” y pensé: nadie más puede hacer esta película como yo. Quería hacer una ópera espacial. Amo los mapaches. Me sentí completamente yo. Ese siempre ha sido mi objetivo: hacer grandes películas que aún se sientan personales.

¿Qué puedes decirnos sobre “El hombre del mañana”?

En esencia, se trata de Clark y Lex. Me identifico con ambos. Me identifico con la ambición y obsesión de Lex, menos el asesinato. Y me identifico con la creencia de Superman en las personas, sus valores del Medio Oeste. Son dos lados de mí.

¿Qué aporta su asociación con Peter Safran a DC Studios?

Peter es el mejor. Él hace todo lo que yo no hago bien. Mantiene el barco estable, mantiene a todos alineados, nos conecta con Jim Lee y el lado de los cómics y unifica departamentos que solían operar por separado. Lo que compartimos es un amor genuino por estos personajes. Sabemos el privilegio que es ayudar a moldear la forma en que la gente los ve ahora, y esa responsabilidad es algo que nos tomamos en serio.

El podcast “Awards Circuit” de Variety, presentado por Clayton Davis, Jazz Tangcay, Emily Longeretta, Jenelle Riley y Michael Schneider, quien también produce, es su fuente única para conversaciones animadas sobre lo mejor del cine y la televisión. Cada episodio, “Circuito de premios”, presenta entrevistas con los mejores talentos y creativos del cine y la televisión, discusiones y debates sobre carreras de premios y titulares de la industria, y mucho más. Suscríbase a través de Apple Podcasts, Stitcher, Spotify o cualquier lugar donde descargue podcasts.