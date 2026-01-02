MPAI UMS organiza una clase de investigación para animar a los estudiantes a escribir artículos interesantes

Solo (ANTARA) – Los estudiantes de Maestría en Educación Religiosa Islámica (MPAI) de la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) y el director de la sucursal de la Asociación de Estudiantes Muhammadiyah Sukoharjo (PC IMM Sukoharjo) llevaron a cabo una clase de investigación para alentar a los estudiantes a escribir artículos interesantes.

Durante la actividad celebrada el viernes en la sala de reuniones del vestíbulo de la Biblioteca UMS Solo, Java Central, esta actividad consistió en proporcionar materiales y ayudar a escribir artículos de revistas para estudiantes de la Facultad de Religión Islámica (FAI).

El estudiante de MPAI UMS como presentador de la clase de investigación, Fauzan Adinnul Jihad, S.Pd., dijo que esta actividad estaba dirigida a los estudiantes ya que requería comprensión y práctica de la investigación. Esperamos que esta lección pueda ayudar a los estudiantes a completar sus tareas finales.

“Esta clase de investigación se realiza para que los estudiantes puedan completar rápidamente sus estudios, para que puedan concentrarse en otras cosas, como prepararse para el máster o trabajar mientras esperan el final de su curso”, dice Fauzan Addinul.

La actividad contó con la participación de nueve estudiantes de la Facultad de Religión Islámica (FAI) de la UMS y duró dos días, de lunes a martes (29-30/12/2025). Los participantes en esta clase son estudiantes que participarán en la Conferencia Internacional sobre Estudios Islámicos y Muhammadiyah (ICIMS).

Fauzan, quien también es jefe de la División RPK PC de IMM Sukoharjo, explicó el método de Revisión Sistemática de Literatura (SLR). La SLR en sí es un enfoque de investigación estructurado y sistemático para evaluar y sintetizar toda la literatura científica relevante para una pregunta de investigación particular.

SLR también es un método de tendencia en Scopus. Este motivo hizo que Fauzan eligiera este método para transmitirlo a los estudiantes de la FAI UMS.

«El método SLR es tendencia en Scopus, por lo que su diario será bueno más adelante», dijo Fauzan al presentar el material.

En esta lección, los participantes participan en prácticas de investigación directa. Los estudiantes estaban emocionados de seguir paso a paso. Los participantes comienzan activando su cuenta Scopus y buscando revistas ingresando palabras clave que coincidan con el título del estudio, luego clasificando entre revistas incluidas y excluidas.

Fauzan dijo que las revistas de inclusión son revistas apropiadas y pueden usarse para responder formulaciones de problemas de investigación.

«La investigación será más precisa después de determinar la inclusión y la exclusión», dijo Fauzan.

Al determinar la inclusión y la exclusión, se pide a los participantes que utilicen IA para hacerla más eficiente. Además, los participantes también aprenden a organizar los datos correctamente, es decir, recogiéndolos en la misma carpeta.

La práctica de investigación en esta clase de investigación se lleva a cabo hasta la etapa de recolección de datos. Para el siguiente paso, Fauzan estuvo feliz de invitar a los participantes a programar una reunión en otro momento.