Fernandes, Mainoo, Mount: última lesión del Man United y fechas de regreso antes del choque crucial en Leeds

El Manchester United se enfrentará al Leeds en la Premier League este fin de semana y se quedará sin varios jugadores por lesión
Aquí, el Manchester Evening News echa un vistazo a la lista actual de lesionados del United y las posibles fechas de regreso antes del partido contra el Leeds…
- Rubén Amorim afirmó que no espera que ninguno de los jugadores lesionados del United regrese contra el Leeds. «No hay problemas, ya veremos mañana, no creo que nadie se recupere», dijo Amorim.
- Bruno Fernández: El capitán del United se encuentra actualmente fuera de juego por una lesión en el tendón de la corva que sufrió contra el Aston Villa el mes pasado. Aunque aún no se ha fijado una fecha concreta de regreso, se confirma que se perderá el partido del Leeds. Posible fecha de regreso: Enero
- Kobbie Mainoo: Mainoo se ha perdido casi dos semanas de acción debido a una lesión en la pantorrilla. Sigue no disponible para la selección este fin de semana mientras continúa su recuperación y no estará en el equipo para el choque contra el Leeds. Posible fecha de regreso: Burnley (A) – 7 de enero
- Matthijs de Ligt: De Ligt lleva seis semanas de baja por un problema de espalda. Sigue fuera del equipo para enfrentar al Leeds, sin una fecha firme de regreso confirmada por Amorim o United. Posible fecha de regreso: Burnley (A) – 7 de enero
- Harry Maguire: Maguire no juega con el United desde el 8 de noviembre debido a una lesión en el muslo. Su larga ausencia continúa para el partido de Leeds, y el internacional inglés no estará disponible para el viaje a Elland Road. Posible fecha de regreso: Burnley (A) – 7 de enero
- Montaje de albañil: Mount fue retirado en el descanso contra Newcastle en el Boxing Day por una presunta lesión. No se recuperó a tiempo para poder viajar a Elland Road para el partido del United contra el Leeds. Posible fecha de regreso: Burnley (A) – 7 de enero
- Ausentes de la AFCON: Además de las lesiones, al United le falta Noussair Mazraoui (Marruecos), Amad Diallo (Costa de Marfil), y Bryan Mbeumo (Camerún), que estará en misión internacional para la Copa Africana de Naciones en un futuro próximo.