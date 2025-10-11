Jalen Ramsey lanza 2 palabras sobre jugar en la semana 6, los Steelers dan una actualización positiva

El Acereros de Pittsburgh Estará sin WR2 Calvino Austin III cuando se enfrentan al marrones de cleveland el domingo. Los Steelers descartaron oficialmente a Austin el viernes. pero esquinero ramsey de jale todavía podría jugar.

Ramsey insinuó la posibilidad de jugar, pero se mostró tímido mientras hablaba con los medios el viernes.

Los Steelers llegan a la final

«Ya veremos», dijo Ramsey, vía Brooke Pryor de ESPN.

En una nueva actualización el sábado por la mañana, Ray Fittipaldo del Pittsburgh Post-Gazette insinuó más que un desarrollo positivo con Ramsey. Fittipaldo informó que Ramsey había pasado de “cuestionable” en el informe de lesiones a “se espera que juegue” en la Semana 6.

Los Steelers anunciaron que Jalen Ramsey ha sido ascendido de cuestionable y ahora se espera que juegue mañana contra los Browns. – Ray Fittipaldo (@rayfitt1) 11 de octubre de 2025

Ramsey no practicó el miércoles ni el jueves. Sin embargo, el informe oficial de lesiones de los Steelers incluyó a Ramsey como participante pleno en la práctica del viernes.

El esquinero sufrió su lesión en el tendón de la corva durante el enfrentamiento de la Semana 4 del equipo contra los Vikingos de Minnesota en Dublín, Irlanda. Pero recibió descanso extra durante el descanso de la Semana 5 del equipo.

Tanto Ramsey como Austin, que sufrió una lesión en el hombro contra los Vikings, fueron primer aterrizaje esperado en la reserva lesionada después de sufrir sus heridas el 28 de septiembre.

Ninguno de los dos ha aterrizado en IR. Pero los Steelers ya descartaron a Austin para la Semana 6.

Jalen Ramsey de los Steelers cuestionable para la Semana 6

Los medios le hicieron a Ramsey varias preguntas más sobre su lesión y la recuperación del problema en el tendón de la corva. El más notable probablemente fue que los Steelers jugaron dos partidos en el lapso de cinco días.

Ramsey intentó evitar responder la pregunta. El esquinero, sin embargo, luego confirmó que le importa que los Steelers tengan su próximo partido el jueves por la noche.

Los Steelers visitarán el Bengals de Cincinnati el 16 de octubre para la Semana 7, cuatro días después de jugar contra los Browns.

¿El hecho de que los Steelers jueguen el jueves influye en la disponibilidad de Jalen Ramsey para el domingo contra los Browns? Ramsey: depende de a quién le preguntes. Seguimiento: ¿y si te lo preguntamos? Ramsey: ummm, sí, importa (sonríe) pic.twitter.com/myE53ilp50 -Brooke Pryor (@bepryor) 10 de octubre de 2025

Al leer las hojas de té, parece como si el cuerpo técnico de los Steelers no quisiera dar por sentado que el equipo derrotaría a los Browns sin Ramsey. El esquinero, sin embargo, hubiera preferido no jugar contra Cleveland, recibir descanso adicional y luego jugar contra los Bengals.

Eso es pura especulación. Pero esos son los pros y los contras que los Steelers tendrán que afrontar durante la próxima semana con Ramsey y cualquiera de sus jugadores lesionados.

Cada partido divisional de la NFL es importante. Pero los Steelers pueden tomar el control firme de la AFC Norte con victorias contra los Browns y los Bengals.