El candidato del fiscal general de Virginia supuestamente sugirió que las muertes de policías detendrían los tiroteos policiales: oficial legal

RICHMOND, Virginia – El candidato a Fiscal General de Virginia, Jerrauld “Jay” Jones, se enfrenta a últimos cargos de campaña por haber sugerido una vez que las muertes de policías frenarían los tiroteos policiales, afirmación que niega categóricamente y para la cual no se han producido audios públicos, transcripciones ni documentos contemporáneos.

En declaraciones públicas de este mes, la representante republicana Carrie Coyner dijo que durante una discusión de 2020 sobre inmunidad calificada, Jones “básicamente dijo que si murieran más agentes de policía, dejarían de disparar a la gente”. Jones calificó la afirmación de «falsa e indignante» y dijo que «nunca ha abogado por dañar a las fuerzas del orden» y apoya tanto a los agentes como a la policía constitucional.

La acusación se produce cuando Jones enfrenta una controversia separada y verificada sobre mensajes de texto privados de 2022 en los que usó lenguaje violento sobre un líder republicano. Jones ha reconocido estos textos y se disculpó. Su campaña argumenta que sus opositores están confundiendo un error de juicio documentado, ahora negado repetidamente, con una cita no corroborada de años antes.

Lo que se ha verificado y lo que no

Verificado: Jones envió mensajes de texto violentos y ofensivos sobre un rival político en 2022; se ha disculpado públicamente.

Reclamación no verificada: Una sola fuente citó afirmaciones de que Jones esencialmente dijo que más muertes de policías cambiarían el comportamiento de los oficiales. Jones niega haber dicho nunca esto. Al momento de esta publicación, no se han presentado grabaciones, transcripciones, actas de la reunión ni una segunda declaración de testigo.

Esta semana, los alguaciles y fiscales de Richmond instaron públicamente a Jones a abandonar la carrera, vinculando su demanda tanto a los textos de 2022 como a las acusaciones de 2020. La Asociación de Sheriffs de Virginia y departamentos individuales han emitido condenas, y la NAPO calificó el supuesto comentario de 2020 de «repugnante». El gobernador Glenn Youngkin y otros republicanos amplificaron estas declaraciones; Algunos demócratas expresaron preocupaciones “indefendibles”, pero aún apoyan a Jones, lo que provocó fricciones dentro de los partidos.

Figuras políticas nacionales han intervenido, subrayando la rapidez con la que una batalla a nivel estatal puede convertirse en una batalla por poderes sobre las normas y la retórica. El Washington Post lo describió como una campaña de presión bipartidista a la que Jones se ha resistido hasta ahora, incluso cuando ya se están emitiendo las primeras votaciones.