La estrella del Liverpool es despedida de su servicio internacional mientras aumentan los temores de lesiones en el Manchester United

Ibrahima Konate fue descartado justo después del descanso después de la derrota del Liverpool por 2-1 en la Premier League ante el Chelsea el pasado sábado por una lesión en el muslo y ahora ha sido despedido de la selección de Francia.

El defensa del Liverpool Ibrahima Konate durante un entrenamiento con Francia en Clairefontaine-en-Yvelines, al suroeste de París, el 8 de octubre de 2025. (Imagen: FRANCK FIFE/AFP vía Getty Images)

Ibrahima Konate ha sido dado de baja de la selección de Francia y regresará a Liverpool para continuar recuperándose de una lesión en el muslo.

A pesar de salir cojeando poco después del descanso durante la derrota del Liverpool por 2-1 en la Premier League ante el Chelsea el sábado pasado, Konate fue convocado por su selección nacional a principios de esta semana.

El central se perdió varios días de entrenamiento antes de participar el miércoles en una sesión en Clairefontaine.

Sin embargo, no estuvo en el banquillo en el partido de clasificación para el Mundial que se jugó el viernes por la noche por 3-0 contra Azerbaiyán y ahora ha sido sustituido por el defensa del Marsella Benjamin Pavard para el partido del lunes en Islandia.

Si bien no hay indicios de que Konate haya exacerbado el problema, su ausencia en ambos partidos con su selección nacional será una preocupación para el técnico del Liverpool, Arne Slot.

Konate es uno de los tres únicos centrales reconocidos disponibles para Slot. El adolescente Giovanni Leoni ha sido descartado para esta temporada después de sufrir una lesión del ligamento cruzado anterior durante la victoria de la Copa de la Liga sobre Southampton hace dos semanas, informa el Liverpool Echo.

El Liverpool evaluará el estado físico de Konate en su regreso al Centro de Entrenamiento AXA antes de la reanudación de la temporada con la visita de la Premier League del feroz rival del Noroeste, el Manchester United, este domingo.

El Liverpool ha perdido sus últimos tres partidos seguidos en todas las competiciones, incluidas sus dos últimas derrotas ligueras contra Crystal Palace y Chelsea.

El entrenador del United, Rubén Amorim, alivió parte de la presión sobre él el fin de semana pasado con una victoria por 2-0 sobre el Sunderland. Los portugueses todavía necesitan ganar seguidos

