El ex jardinero de los Mets firma con los Reales

Los Reales firmaron al jardinero agente libre y ex Met de Nueva York, Starling Marte, según Grandes Ligas Network Insider y reportero nacional Mark Feinsand. reportero de Grandes Ligas Yancen Pujols fue el primero en informar que los Reales y Marte estaban manteniendo conversaciones ese mismo día el sábado 28 de febrero. Informes de Feinsand Es un acuerdo de Grandes Ligas. Los detalles del contrato actual, incluidos los detalles, se desconocen en este momento.

Marte (37 años), quien jugó con el Mets de Nueva York desde 2022 hasta 2025, registró un GUERRA 1.0 (gana por encima del reemplazo) con un promedio de bateo de .270, 34 carreras impulsadas y un OPS de .745 en 98 juegos con Nueva York en 2025.

Marte luchó contra muchas lesiones durante su mandato con los Mets

Marte ha luchado contra lesiones de rodilla en las últimas temporadas, jugando menos de 100 juegos cada una de las últimas tres temporadas. A Marte se le ocurrió la Piratas de Pittsburgh en 2012 y era mejor conocido por su velocidad, registrando un récord personal en bases robadas. (42) en 2021 entre períodos con los Marlins y luego con los Atléticos.

Marte estaba en el último año de una Contrato de 4 años por 78 millones. Firmó con los Mets de Nueva York durante la temporada baja 2021-22. El contrato de Marte con los Mets fue algo decepcionante, considerando sus problemas para permanecer en el campo, en el que solo apareció en 100 juegos o más una vez (118) en su primera temporada con los Mets durante el primer año de su contrato en 2022. Desde entonces, Marte lidió con el cuello, la mano, la rodilla y la migraña.lesiones relacionadas durante su mandato con los Mets.

Marte tuvo fuerte presencia en el vestuario de los Mets

Sin embargo, a pesar de sus problemas de lesiones, Marte fue visto como una presencia significativa de veterano en el camerino de los Mets, recibiendo elogios de tipos como juan soto por su liderazgo en el vestuario y en el campo con jugadores nuevos y más jóvenes.

La mejor temporada de Marte como Met fue en 2022, en la que registró un 3.8 GUERRA (gana por encima del reemplazo) con un promedio de bateo de .292, 16 jonrones, 63 carreras impulsadas y un OPS de .814.

El importante interés de los Reales en Marte se remonta a la temporada pasada, cuando los Reales intentaron negociar por él, según Joel Sherman del New York Post.

No está claro qué papel desempeñará exactamente Marte en 2026 con los Reales. Marte jugó un poco en los jardines la temporada pasada, pero no mucho. (solo 12 juegos)y luego se limitó principalmente a un rol de bateador designado. Los Reales podrían intentar utilizar a Marte en una esquina del jardín. Aún así, dada su edad, su reciente declive ofensivo y defensivo (lo que ocurre naturalmente, por supuesto, con la edad) y su historial de lesiones, no está claro si obtendrá repeticiones de campo y, de ser así, ¿cuántas?

Los Reales estaban en el mercado de bates derechos esta temporada baja, fichando al jardinero Lane Thomas y luego el jardinero Isaac Collins. Los Reales ahora añaden a la mezcla a otro jardinero bateador derecho, Marte.

Marte podría tener una temporada más saludable y recuperar algunas de las mejores métricas ofensivas que mostró con los Mets hace varios años. Queda por ver si eso sucederá, pero Marte quiere seguir jugando y los Reales parecen muy emocionados de tenerlo para la temporada 2026.