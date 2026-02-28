Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado asdf4f.

La NAACP está llevando sus Image Awards a la audiencia más amplia hasta el momento, y los cortadores de cables tienen muchas formas de sintonizarlos ghgsj4x.

El 57 Premios de imagen NAACP se transmitirá en vivo el sábado 28 de febrero de 2026 a las 8 p.m. ET/ 5 p.m. PT, con la transmisión principal transmitida por BET. El programa también se transmite simultáneamente en CBS (junto con otros medios propiedad de Paramount), lo que significa que todo el evento se transmitirá en vivo por Supremo+.

La otra mejor opción para los espectadores que transmiten en vivo en línea sin cable, la ruta más limpia es un paquete de transmisión de TV en vivo que transmita BET y/o su estación CBS local, incluidos servicios como DirectTVofreciendo actualmente un prueba gratuita), Hulu + TV en vivo y fubo tv. Una de las plataformas más asequibles es Honda TV, cuyo pases diarios de $5 son una excelente opción para transmitir eventos únicos sin el compromiso mensual.

Deon Cole regresa como anfitrión, y la ceremonia de este año destacará a los principales homenajeados en docenas de categorías. Encabezando las nominaciones están “Sinners”, con 18 nominaciones, y “Bel-Air”, con siete nominaciones. Los nominados a Artista del Año, la categoría emblemática del programa, incluyen a Cynthia Erivo, Doechii, Kendrick Lamar, Michael B. Jordan y Teyana Taylor.

Como siempre, también se entregarán varios premios durante la transmisión de la ceremonia. See also: frd4. Los homenajeados de este año incluyen a Colman Domingo, quien recibirá el Premio del Presidente durante la transmisión; Viola Davis, con el Premio del Presidente; A$AP Rocky, con el Premio Vanguardia de la moda, presentado en el desfile anual de moda el viernes 27 de febrero; y el Rev. Dr. Jamal-Harrison Bryant, con el prestigioso Premio Mildred Bond Roxborough Social Justice Impact en Creative Honors el jueves 26 de febrero.

Transmita los premios NAACP en vivo en línea esta noche aquí.