Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán mata a más de 200 personas y hiere a 750

Teherán, LARGA VIDA – Al menos 201 personas murieron y otras 747 resultaron heridas en Irán como resultado del ataque Estados Unidos de América Y Israeldijo el sábado la Cruz Roja Iraní (IRCS).





«Hasta el momento 747 personas han resultado heridas y 201 han muerto», informó la organización a la agencia de noticias Mehr.

Según los informes, los equipos de rescate iraníes registraron ataques en 24 de 31 provincias de todo el país.





El sábado 28 de febrero por la mañana, el Ministerio de Defensa de Israel dijo que lanzó un ataque contra Irán y declaró el estado de emergencia en todo su territorio.

Algún tiempo después, Estados Unidos (EE.UU.) también lanzó ataques contra varios objetivos iraníes desde el aire y el mar, según un informe de Reuters del sábado 28 de febrero, citando a un funcionario estadounidense.





En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) confirmó el lanzamiento de la primera ola de ataques con cohetes contra Israel. Teherán lanzó misiles y drones hacia Israel en respuesta a la agresión del régimen sionista contra Irán.

Los ataques de represalia de Irán también tuvieron como objetivo varias bases militares estadounidenses en la región del Medio Oriente, incluidos Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.