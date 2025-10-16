El documental sobre ovnis ya tiene fecha de estreno y tráiler

“La era de la divulgación» y farahEl animado documental que pretende establecer que no estamos solos en el universo finalmente está llegando a las masas.

La película tendrá una presentación calificada para el Oscar en cines selectos de Nueva York y Los Ángeles a partir del 21 de noviembre junto con un estreno simultáneo en Video Amazon Prime. Además, el jueves se lanzó un nuevo avance de la película.

Según la descripción oficial, «La era de la divulgación» documenta «un encubrimiento global de 80 años de vida inteligente no humana y una guerra secreta entre las principales naciones para aplicar ingeniería inversa a tecnología avanzada de origen no humano. Con testimonios de 34 miembros del gobierno de los EE. UU., comunidades militares y de inteligencia, la película expone lo que está en juego en el futuro de la humanidad».

Una de las voces clave de la película es Jay Stratton, ex funcionario de la Agencia de Inteligencia de Defensa y director del Grupo de Trabajo UAP del gobierno. Como se ve en el tráiler, dice: «He visto, con mis propios ojos, naves y seres no humanos».

Farah, directora de primer largometraje, pasó tres años haciendo “La era de la divulgación” en secreto, buscando fuentes con conocimiento directo del trabajo del gobierno en torno a los UAP (fenómenos anómalos no identificados, el término más formal para los OVNIs). Entre los entrevistados se encuentran políticos de alto rango de los partidos Demócrata y Republicano, como el secretario de Estado Marco Rubio y la senadora Kirsten Gillibrand, ya que las audiencias en el Congreso sobre los UAP y la propuesta Ley de Divulgación de los UAP han contado con un importante apoyo bipartidista.

“La era de la divulgación” ha tenido un importante impulso de boca en boca durante todo el año, incluso sin un plan de distribución pública; El avance inicial alcanzó rápidamente más de 20 millones de visitas en YouTube y las redes sociales cuando se lanzó en enero antes del estreno de la película en SXSW en marzo.

Farah dirigió y produjo “The Age of Disclosure” a través de su empresa Farah Films. Relentless Releasing actúa como distribuidor.

Vea el nuevo avance a continuación.