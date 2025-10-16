Marco Bezzecchi habla sobre la penalización de Phillip Island MotoGP: ¡Lo daré todo!

VIVA – Corredor de Italia, Marco Bezzecchifinalmente habló tras ser sentenciado a una doble penalización por vuelta larga por parte de la FIM MotoGP mayordomos. El castigo fue impuesto como resultado incidente colisión con Marc Márquez en la serie anterior en el MotoGP de Indonesia de 2025.

Lea también: Pedro Acosta revela el MotoGP australiano más duro mentalmente, ¡aquí está la razón!



Aunque estaba decepcionado, Bezzecchi admitió que respetaba la decisión y enfatizó que todavía lo daría todo en el Gran Premio de Australia de este fin de semana.



Piloto de Aprilia Racing, Marco Bezzecchi

Lea también: ¡La FIM condena oficialmente a Marco Bezzecchi a castigo tras el accidente de Marc Márquez!



«No esperaba que fuera mucho más rápido en ese momento», dijo Bezzecchi, citado por VIVA desde Crash el jueves 16 de octubre de 2025.

En la carrera disputada en el circuito de Mandalika, Bezzecchi se vio involucrado en un incidente bastante violento con Marc Márquez en la primera vuelta.

Lea también: Marco Bezzecchi desvela la cronología del accidente de Marc Márquez en Mandalika MotoGP



En ese momento, Bezzecchi intentó adelantar a Márquez por el interior de una curva rápida, pero perdió un poco el control y la parte delantera de su moto tocó la parte trasera de la moto de Márquez. Como consecuencia, Márquez cayó a la zona de grava y sufrió una lesión que le obligó a retirarse de la carrera.

Tras el incidente, la Dirección de Carrera de la FIM llevó a cabo una investigación y declaró culpable a Bezzecchi porque se consideró que había realizado una maniobra de alto riesgo. Luego fue sentenciado a una doble penalización por vuelta larga que tuvo que cumplir en la siguiente carrera en Phillip Island, Australia.

En una rueda de prensa previa a la carrera australiana, Bezzecchi admitió que el incidente de Mandalika fue un error de cálculo en las primeras vueltas, donde todos corredor luchando por el puesto.

«No iba a caerme, pero debido a la grava también me caí y me lastimé. Lo siento», añadió.

La carrera de Phillip Island es conocida como una de las más difíciles del calendario de MotoGP. La combinación de altas velocidades, curvas rápidas y vientos marinos erráticos suele ser una pesadilla para muchos corredores.

Antes del incidente de Mandalika, Marco Bezzecchi ocupaba las tres primeras posiciones de la clasificación de MotoGP 2025, compitiendo estrechamente con Francesco Bagnaia y Jorge Martín. Con esta penalización, sus posibilidades de reducir la diferencia de puntos se ven claramente amenazadas, sobre todo porque las dos vueltas extra que debe correr podrían dificultar sus posibilidades de subir al podio.



Piloto de Aprilia Racing, Marco Bezzecchi

Sin embargo, el piloto del equipo Aprilia Racing destacó que no quería pensar demasiado en el cálculo de puntos. El objetivo principal es volver a mostrar coherencia después de una serie de resultados no óptimos en las últimas series.