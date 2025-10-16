El Ministerio de Derecho de Java Central respalda el mayor número de registros de propiedad intelectual en Asia

Semarang (ANTARA) – El Ministerio de Derecho de Java Central (Kemenkum) se compromete a apoyar la realización de Indonesia como el país con el mayor número de registros de propiedad intelectual en Asia.

«Este objetivo no es una tarea fácil en medio de recursos humanos limitados», dijo el jueves en Semarang Heni Susila Wardoyo, jefe del Ministerio de Justicia de Java Central.

Pero dice que la innovación, la colaboración y la estrategia correcta fortalecerán la responsabilidad del Departamento de Justicia en el campo de la propiedad intelectual.

“El Ministerio de Justicia continúa innovando y fortaleciendo estrategias para lograr objetivos importantes, convirtiendo a Indonesia en el país con más registros de propiedad intelectual en Asia”, agregó.

Por su parte, Imipas Syarifuddin, Adjunta Adjunta de Coordinación del Uso, Empoderamiento y Protección de la Propiedad Intelectual del Ministerio Coordinador de Derecho y Derechos Humanos, dijo que la sinergia interinstitucional es importante en la implementación de políticas nacionales en materia de propiedad intelectual.

Destacó la importante política del Protocolo de Yakarta, que fue un nuevo hito para Indonesia en el mundo internacional.

«El Protocolo de Yakarta es una política espectacular que dará a Indonesia una nueva cara en el campo de los derechos de autor, especialmente en el campo de la gestión de regalías», afirmó.

Aseguró que el Ministerio Coordinador de Kumham e Imipas continuaría monitoreando su implementación de manera rápida y efectiva.

Lea también: UIN Walisongo brinda capacitación en SMK3 y educación financiera