Brote de tifoidea en Gandhinagar: los casos sospechosos aumentan a 108







El número de sospechas de infecciones tifoideas relacionadas con una fuga en una tubería de agua en Gandhinagar ha aumentado a 108. Recientemente, se reportaron alrededor de 18 nuevos casos sospechosos, dijeron las autoridades el lunes.

Según informó PTI, dos pacientes que recibían tratamiento en el Hospital Civil de Gandhinagar murieron el lunes. Si bien las autoridades aclararon que ninguna de las muertes estaba relacionada con el brote de tifoidea, la situación en Gandhinagar parece crítica.

Las autoridades, aunque aclararon sobre el brote de tifoidea causado por una fuga en la tubería de agua, agregaron que el problema de la contaminación del agua ya se ha resuelto por completo, con múltiples equipos trabajando sobre el terreno.

Viceministro Principal de Gujarat, duro Sanghavi Destacó además que el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, que representa al distrito electoral de Gandhinagar Lok Sabha, está siguiendo de cerca la situación y realizó una revisión por teléfono temprano en la mañana.

Por otra parte, mientras enfatizando la crisis tifoidea durante la conferencia de prensa, el Dr. Meta Parikh, superintendente del Hospital Civil de Gandhinagar, declaró: «En la actualidad, 108 pacientes con sospecha de fiebre tifoidea ingresan en nuestro hospital, incluidos 18 pacientes nuevos admitidos hoy. De ellos, 50 han recibido pruebas widal positivo, mientras que 25 pacientes han sido dados de alta tras el tratamiento. Las dos muertes reportadas hoy no estuvieron relacionadas con el brote de tifoidea, ya que ocurrieron por otras causas”, según PTI.

Agregó además que varias pruebas, incluida la widal Se están realizando pruebas de detección y análisis de hemocultivos a los pacientes sospechosos para confirmar la infección tifoidea.

Además, se enviaron muestras de sangre de los dos pacientes fallecidos para realizar análisis de hemocultivo para determinar si sus muertes estaban relacionadas con la fiebre tifoidea.

Brote de tifoidea causado por una fuga en una tubería de agua

El Brote de la enfermedad transmitida por el agua. ha sido reportado desde los Sectores 24 y 28, así como el अदिवादा zona de Gandhinagar, y fue causada por una fuga en una tubería de agua hace unos días, según el gobierno.

La administración del distrito y la Corporación Municipal de Gandhinagar han formado equipos para resolver el problema. El problema de la contaminación del agua ha sido completamente abordado. Ayer se recogieron 367 muestras de agua y todos los resultados de las pruebas fueron satisfactorios.

Dijo además que se ha desplegado un equipo de 22 médicos, incluidos cinco especialistas en medicina, para monitorear y tratar a los pacientes sospechosos, informó PTI.

El Viceministro Principal de Gujarat añadió además: «Todos están recibiendo el tratamiento adecuado. Amit Shah está en contacto directo con las autoridades del hospital y habla con el recaudador del distrito a diario. Hoy realizó una revisión temprano en la mañana para evaluar la situación», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Según los expertos médicos, un resultado positivo widal La prueba indica que una persona ha desarrollado anticuerpos contra Salmonella Typhi o Salmonella. Paratyphilo que puede sugerir una infección tifoidea actual o pasada o una vacunación reciente. Sin embargo, la prueba no confirma definitivamente una infección tifoidea activa.

El gobierno también afirmó: “Al reportarse casos sospechosos, las autoridades abrieron OPD (departamentos ambulatorios) las 24 horas del día en las áreas afectadas y se habían hecho arreglos alimentarios para los familiares de los pacientes tratados en el Hospital Civil”, según PTI.

75 equipos de salud han llevado a cabo una intensa gestión sanitaria y un trabajo de encuesta en la ciudad de Gandhinagar en vista de los casos sospechosos de tifoidea, según el comunicado emitido el domingo. Los equipos de encuesta de la Corporación Municipal de Gandhinagar han inspeccionado hasta ahora más de 20.800 casas y han atendido a más de 90.000 personas.

Se distribuyeron tabletas de cloro y paquetes de SRO como medida preventiva

Como medida preventiva, 30.000 pastillas de cloro y 20.600 paquetes de SRO han sido distribuidos.

Los equipos de encuesta están distribuyendo folletos de concientización contactando a las personas de casa en casa y pidiéndoles que hiervan agua, que no coman alimentos del exterior y que mantengan sus manos limpias, informó PTI.

El gobierno de Gujarat dijo además: «El proceso de ‘súper cloración’ del agua se ha acelerado para controlar la propagación de la enfermedad, y también se está controlando la cantidad de cloración en el agua potable».

Algunas fugas encontradas en las tuberías en las zonas afectadas por la enfermedad también han sido reparadas de forma inmediata, añadieron.

(Con aportes de PTI)





Fuente