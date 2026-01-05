No sólo el presidente de Venezuela, Estados Unidos ha arrestado a jefes de otros países, algunos de los cuales tuvieron destinos trágicos.

Estados Unidos, VIVA – Arresto y detención del presidente VenezuelaNicolás Maduro por parte de Estados Unidos es bastante sorprendente a principios de 2026. Se sabe que el presidente Donald Trump, a través del ejército estadounidense, arrestó a Maduro y su esposa, Cilia Flores, el sábado, hora local.

El arresto del presidente venezolano y su esposa se debió a que Estados Unidos acusó a Maduro de estar involucrado en actos de nacroterrorismo. Resulta que el arresto de un jefe de Estado por parte de Estados Unidos no es la primera vez que esto ocurre. Antes de que Trump asumiera el cargo, varios presidentes anteriores también habían arrestado a líderes de países.

Entonces ¿quiénes son? La siguiente es una lista de líderes estatales que han sido arrestados por Estados Unidos según se informa en la página. es.as.com, Martes 6 de enero de 2026.

2026: Nicolás Maduro – Venezuela

El arresto de Maduro fue el primer caso en el siglo XXI en el que una operación de Estados Unidos detuvo a un presidente latinoamericano que todavía gobernaba activamente. Las autoridades estadounidenses han acusado durante mucho tiempo a Maduro de estar involucrado en narcoterrorismo y evasión de sanciones. Sin embargo, el paso de la mera acusación a la detención física es una escalada muy drástica.

Los críticos dicen que esta acción corre el riesgo de crear un precedente peligroso para la soberanía estatal, mientras que los partidarios la ven como una forma de rendición de cuentas que debería haberse hecho hace mucho tiempo. La audiencia judicial de Maduro está programada para el lunes 5 de enero en Nueva York.



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llega a EE.UU. tras ser arrestado

2004: Jean-Bertrand Aristide – Haití

El derrocamiento de Aristide sigue siendo uno de los episodios más controvertidos de la política exterior moderna de los Estados Unidos. En medio de una rebelión armada, las tropas estadounidenses escoltaron a Aristide a un avión y lo sacaron de Haití. Washington lo calificó de evacuación por seguridad, mientras que Aristide lo calificó de secuestro. Aún hoy se debate si este evento se considera una “captura”, pero el papel del control estadounidense en su transferencia está fuera de toda duda.



El ex presidente haitiano Jean Bertrand Aristide.

2003: Sadam Husein – Irak

Saddam Hussein fue capturado cerca de Tikrit después de meses escondido, tras la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos. Fue encontrado en un refugio subterráneo y su captura se convirtió en un símbolo del colapso del régimen del Partido Baaz.

Posteriormente, Saddam fue juzgado por un tribunal iraquí y ejecutado en 2006, lo que convierte este caso en el más estructurado legalmente de todos los ejemplos existentes.