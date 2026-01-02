El maquillador de ‘Buscando al Príncipe Azul’ tenía 46 años

Jason Kaplanconcursante de la serie de telerrealidad sobre citas “Finding Prince Charming” y maquilladora de celebridades como Eva Longoria, Cyndi Lauper, Bethenny Frankel y Kelly Osbourne, murió en la víspera de Año Nuevo en la ciudad de Nueva York. Tenía 46 años.

Aún no se ha revelado la causa de la muerte.

Kaplan fue uno de los 13 concursantes del concurso romántico de Logo de 2016 “Finding Prince Charming”, que fue presentado por el miembro de NSYNC, Lance Bass. Kaplan fue eliminado en la segunda semana de la serie, un giro gay de la franquicia “The Bachelor” que presentaba corbatas negras ceremoniales en lugar de rosas.

Kaplan también aparece acreditado como maquillador en la serie de 2005 “Gastineau Girls”, “The Last International Playboy” y en la décima edición anual de los TV Land Awards. Fue estilista y maquillador en la serie de telerrealidad del 2014 «The Face».

Frankel escribió un largo y sincero homenaje a kaplan en Instagram, llamándolo una “joya única” que “apareció con humor, corazón y un interés genuino en todos los que lo rodeaban”.

“Hizo que la gente se sintiera vista, celebrada y mejor consigo misma… Era mi maquillador, pero también mi amigo y una parte constante de mi equipo”, escribió Frankel. «Él siempre aparecía y me animaba, en la vida, el trabajo y en línea. Me ha visto en todas las formas, desde arreglar cremalleras rotas hasta hacerme sentir como una supermodelo. Si estabas cerca de él, eras más feliz».

«Nadie va a tener mejor glamour que yo en el cielo», concluyó. “Descansa en paz y disfruta de todo el caviar y el pastel de coco”.

Osborne también honró a Kaplan en Instagram, escribiendo junto a fotos de él maquillándose: «Estoy devastado, te amo tanto… Espero que estés en paz ahora. La vida nunca será la misma sin ti».