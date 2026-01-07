Los Chiefs renuevan al WR novato en la primera ráfaga de movimientos fuera de temporada

El Jefes de Kansas City Inició la temporada baja de 2026 con un lote de noticias sobre firmas de contratos futuros y de reserva en la noche del 5 de enero.

KSHB 41 venció al reportero Nick Jacobs retransmitido los acuerdos contractuales en X, pero también fueron confirmados a través del NFL aviso de transacción.

“El equipo ha fichado: LB Kam Arnold, DT marcus harrisEl WR Jimmy Holiday y el OT Matt Waletzko se reservarán/contratos futuros”, informó Jacobs.

De los cuatro, Holiday es probablemente el nombre que los fanáticos conocerían mejor, ya que el receptor abierto novato no reclutado pasó su temporada inaugural rebotando dentro y fuera el equipo de práctica de KC.

Después de impresionar inicialmente esta primavera y verano, Holiday fue lanzado, luego firmado y luego lanzado nuevamente, en lo que parece un círculo vicioso. Pero esa es la dura realidad para la mayoría de los novatos no reclutados que están apenas en la cúspide de un puesto en el roster.

Aparte de una breve parada con el Halcones Marinos de Seattle‘equipo de práctica, Holiday en su mayor parte solo ha jugado para los Chiefs en el primer año. Durante la pretemporadaLa gran amenaza atrapó 3 recepciones para 60 yardas, pero solo fue atacada un total de 4 veces.

Claramente, Kansas City ve algo en Holiday, quien también tiene una buena experiencia como regresador. El plan actual parece darle otra temporada baja de desarrollo dentro del sistema KC.

Como recordatorio, por red de fútbol profesionalun contrato de reserva/futuro es un «contrato que asegura a un jugador de la NFL a un equipo para el futuro». No cuentan contra el tope salarial ni las restricciones de plantilla hasta el inicio del nuevo año de la liga en marzo.

Una vez que un jugador acepta un fichaje de reserva/futuro, no puede negociar con otros equipos a menos que sea liberado.

Los Chiefs comienzan contratos de reserva/futuros con noticias de firmas posteriores a la semana 18

Los Chiefs no perdieron el tiempo para conseguir algunos prospectos adicionales bajo contrato antes del inicio del nuevo año de la liga. Junto con Holiday, Kansas City ha encerrado a Arnold, Harris y Waletzko, dos de los cuales firmaron la semana pasada.

Los Chiefs realizaron una gran ronda de pruebas entre la Semana 17 y la Semana 18, y el resultado fue contratos de equipo de práctica para Arnold y Harris.

Arnold es un apoyador novato no reclutado procedente de Boston College. El defensor de 6 pies 1 pulgadas pasó su pretemporada y campo de entrenamiento con el Comandantes de Washingtonpero no entró en la lista de 53 hombres en el momento del corte.

En el colegio de Boston, Arnold acumuló más de 250 tacleadas totales, 3 intercepciones y 4,5 capturas en 56 apariciones universitarias (41 como titular). Durante la pretemporada de 2025, registró 12 tacleadas en total en 3 juegos.

En cuanto a Harris, es una ex selección de séptima ronda de la Tejanos de Houston y un profesional de segundo año de Auburn. Con un peso de 6 pies 3 pulgadas y 295 libras, A Harris se le atribuyó 126 tacleadas totales y 11,0 capturas en la universidad. Fue titular en 40 partidos, apareciendo en 47 en total.

Más de 7 salidas de pretemporada divididas entre los Texans (en 2024) y los billetes de búfalo (en 2025), Harris registró 7 tacleadas en total, 2 golpes de QB y 1 pase desviado.

Finalmente, Waletzko es una enorme pieza de arcilla de 6 pies 8 pulgadas que el cuerpo técnico de los Chiefs puede tener en sus manos.

El liniero ofensivo fue seleccionado por el vaqueros de dallas en 2022, por lo que ya lleva algunos años en la liga. Sólo Waletzko apareció en 11 juegos con Dallas durante tres temporadas, realizando 20 jugadas ofensivas y otras 27 en equipos especiales.

Los Chiefs se separan de dos miembros del equipo de práctica

Como parte del mismo grupo de noticias transaccionales, Jacobs también señaló que los Chiefs recortaron mariscal de campo Shane Buechele y back defensivo Tanner McCalister.

Buechele se reunió con KC tras la lesión de Gardner Minshew, pero parece Chris Oladokun ha demostrado lo suficiente para defenderse de la competencia QB3.

En cuanto a McCalister, el ex prospecto no reclutado pasó poco menos de un mes dentro de la organización, como parte del equipo de práctica. Parecería que no hizo lo suficiente para ganarse un lugar en la lista de 90 hombres de los Chiefs para 2026.