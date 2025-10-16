El gran error de transferencia del Man United le valió a Ruben Amorim un punto de £ 133 millones

El excentrocampista del Manchester United Owen Hargreaves cuestionó el enfoque de su antiguo club en el mercado de fichajes de verano después de que los Rojos desperdiciaran el dinero.

Man United gastó mucho en el mercado de fichajes de verano con Ruben Amorim (Imagen: Vince Mignott/MB Media, Getty Images)

La ex estrella del Manchester United Owen Hargreaves criticó la decisión del club de fichar a Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, sugiriendo que se debería haber priorizado otras partes del equipo. Los Rojos gastaron mucho dinero en la ventana de transferencias de verano en un intento de recuperarse de una temporada decepcionante.

Cunha fue fichado procedente del Wolverhampton Wanderers por £62,5 millones, mientras que Mbeumo llegó procedente del Brentford por £71 millones. Sin embargo, ninguno de los jugadores ha tenido un impacto significativo hasta el momento: Cunha no logró anotar y Mbeumo anotó solo una vez.

Hargreaves cree que el dinero utilizado para fichar a ambos jugadores podría haberse gastado mejor en conseguir un mediocampista de primer nivel y un portero de primera elección.

A pesar de estar vinculado con varios mediocampistas de alto perfil, incluidos Adam Wharton del Crystal Palace y Carlos Baleba del Brighton, el United no pudo conseguir nuevas incorporaciones a su mediocampo.

Hablando de The Breakdown, Hargreaves dijo: “Bruno es su mejor jugador con diferencia, luego van a fichar a dos números 10 para jugar en su posición, y casi tiene que jugar como mediocampista defensivo.

«Entiendo que necesitabas más goles. Ellos (el United) pensaron que más goles nos llevarían más arriba en la tabla que, digamos, un portero de clase mundial.

“Pero básicamente tienes al mejor número 10 de la división, y lo dejas (más profundo) porque quieres que alguien juegue en el mediocampo, porque tienes a Cunha y Mbeumo.

Owen Hargreaves criticó el enfoque del Manchester United en el mercado de fichajes de verano (Imagen: Getty Images)

«Entonces, ¿por qué no contrataste a un centrocampista central para jugar allí y dejaste que Bruno hiciera lo suyo con Cunha? Luego un portero. Eso habría resuelto muchos problemas».

Por supuesto, United dio la bienvenida a un nuevo portero en Old Trafford al final del período después de completar un acuerdo de £ 18 millones por Senne Lammens del Royal Antwerp, mientras que Andre Onana recibió autorización para unirse al Trabzonspor turco.

Lammens, de 23 años, ha jugado sólo una vez con el United hasta ahora, pero logró mantener la portería a cero en la victoria por 2-0 contra el Sunderland en Old Trafford. El portero espera continuar en esa forma este fin de semana cuando la atención vuelva a la acción de la Premier League.

El equipo de Rubén Amorim se enfrentará a su archirrival Liverpool en Anfield el domingo por la tarde. Luego se enfrentarán al Brighton en Old Trafford el fin de semana siguiente.

