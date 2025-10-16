Recordando los motivos por los que Erick Thohir eligió a Patrick Kluivert como entrenador de la selección de Indonesia

VIVA – PSSI terminó oficialmente la cooperación temprano con el entrenador Equipo Nacional Indonesia, Patricio Kluivertmediante un mecanismo de terminación mutua.

Esta decisión marcó el final del corto viaje de Kluivert, que previamente se predijo que traería un nuevo aliento al equipo Garuda.

Este paso fue acordado por ambas partes teniendo en cuenta la dinámica interna y la dirección estratégica del desarrollo futuro de la selección nacional. Por lo tanto, Kluivert y sus asistentes ya no dirigirán la selección nacional absoluta, sub-23 o sub-20.

PSSI también expresó su agradecimiento por la dedicación de Kluivert y el cuerpo técnico durante su mandato. Se dice que esta decisión es parte de una evaluación integral del programa nacional de desarrollo del fútbol.

Sin embargo, en medio de las noticias de esta separación, es interesante recordar los motivos del Presidente General del PSSI, Erick Thohireligió a Patrick Kluivert como entrenador en jefe Selección Nacional de Indonesia.

Patrick Kluivert fue anunciado oficialmente como entrenador de la selección nacional de Indonesia el 12 de enero de 2025. Fue designado para reemplazar a Shin Tae-yong, quien fue despedido una semana antes.

En Youtube Metro Tv, Erick Thohir explicó que el proceso de nombramiento de Kluivert no fue una decisión instantánea. Tres meses antes del anuncio oficial se mantuvo una intensa comunicación entre el PSSI y el técnico holandés.

«Hubo muchas opciones, seleccionamos 15 nombres. No por sentimiento, sino porque este buen programa se convirtió en una sola unidad. Hicimos entrevistas y a partir de ahí quedó claro que había química, voluntad y seriedad», dijo Erick.

Erick dijo que el propio Kluivert no era una figura común y corriente. Alguna vez fue un delantero fundamental de la selección holandesa y jugó para grandes clubes europeos como el Ajax de Ámsterdam, el AC Milan y el Barcelona. A nivel técnico, también fue entrenador asistente de la selección holandesa y dirigió equipos jóvenes en Europa.

En términos de experiencia, visión y capacidad para comunicarse con los jugadores de la diáspora, se considera que Kluivert es adecuado para las necesidades actuales de la selección nacional de Indonesia.

Una de las razones de peso por las que Erick nombró a Kluivert fue su capacidad para generar cercanía con los jugadores de la diáspora que dominan el equipo de Garuda.

Según Erick, la capacidad de gestión del vestuario es un factor importante para formar un equipo sólido.