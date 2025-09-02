¡Imprudente! Laos envió a un equipo joven en promedio 19 años contra Indonesia U-23

Sidoarjo, Viva – Equipo nacional de Laos El U-23 tomó una decisión valiente al reducir los escuadrones jóvenes en promedio de 19 años en el evento de calificación Copa asiática u 23 2026 que se celebró en el Gelora Delta Stadium, Sidoarjo, miércoles 3 de septiembre de 2025 por la noche.

El entrenador del U-23 de Laos, Ha Hyeokjun, en una conferencia de prensa en Surabaya, el martes (2/9), reveló que su equipo había tratado de maximizar la preparación a pesar de perder a uno de los jugadores clave que jugaron en Vietnam de la División 1.

«Nos hemos preparado lo mejor que podamos. Pero uno de nuestros principales actores en Vietnam no puede participar y afecta en gran medida la preparación. Continuaremos intentando lo más posible», dijo.

Hyeokjun confirmó que el joven equipo esta vez fue proyectado para el futuro. Por lo tanto, aparecer en este torneo es una experiencia importante para los jugadores jóvenes de Laos.

Con respecto a la fuerza del oponente, Hyeokjun juzgó Equipo Nacional Indonesio U 23 Mantente duro a pesar del cambio de entrenador de Shin Tae Yong a Gerald Vanenburg.

«Shin Tae Yong ha realizado trabajos extraordinarios en Indonesia. Aunque perdieron ante Vietnam en la final del Campeonato ASEAN U-23 de 2025, Indonesia todavía se desempeñó bien. Creo que la mayor inversión sigue siendo para el equipo senior, con el objetivo de clasificar para la Copa Mundial», dijo.

Alto espíritu de jugadores de Laos

Mientras tanto, el jugador de Laos, Anantaza Siphongphan, insistió en que su equipo estaba listo para realizar un total.

«Somos un equipo fuerte. Todos los jugadores y el personal trabajan duro. Daré lo mejor para mostrar mis habilidades y el equipo en este partido», dijo.

Agregó que el partido contra Indonesia sería una oportunidad de oro para demostrar los resultados de los preparativos de Laos durante las últimas semanas.

Anticipar tirar a Indonesia

Anantaza también destacó la fuerza de una fuerte defensa indonesia y una transición rápida en el futuro. Además, era consciente de las armas de los pilares indonesios en forma de lanzamiento que se consideraba muy peligroso.

«Su defensa está muy organizada y su transición es rápida. Tirar a Indonesia también es muy fuerte y mortal. Nos hemos preparado para anticipar eso», dijo.

La decisión de Laos de traer un equipo con una edad promedio de 19 años es bastante imprudente, pero es un paso estratégico para prepararse para las generaciones futuras. Mientras tanto, para el equipo nacional U-23 indonesio, este partido será una prueba importante bajo la dirección del nuevo entrenador Gerald Vanenburg.