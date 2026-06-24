Asustando al mundo: los medios noruegos elogian a Erling Haaland mientras la estrella del Manchester City bate récord

El delantero del Manchester City Erling Haaland continúa impresionando en la Copa del Mundo cuando Noruega selló su lugar en los octavos de final el martes por la mañana temprano.

Erling Haaland celebra el primero de sus dos goles con Noruega contra Senegal el martes (Imagen: Stephen Nadler/ISI Photos/ISI Photos vía Getty Images)

El notable debut de Erling Haaland en la Copa del Mundo continuó cuando el delantero del Manchester City consiguió otro doblete cuando Noruega derrotó a Senegal por 3-2 en Nueva Jersey para sellar su clasificación para el Grupo I.

Con Noruega tomando la delantera gracias a Marcus Pedersen, Haaland duplicó la ventaja de su país cuando empujó el balón tras un pase de Martin Odegaard. Senegal volvió rápidamente al partido gracias al esfuerzo de Ismaila Sarr, pero Haaland selló su doblete 10 minutos después del primero cuando se ajustó bien para convertir un centro de Patrick Berg. Sarr anotaría su segundo gol en el tiempo añadido, creando un final angustioso.

Sin embargo, los noruegos aguantaron para conseguir otra victoria y sellar su lugar en los octavos de final. Los goles de Haaland le han convertido en el máximo goleador de todos los tiempos de la Copa Mundial de su país, con cuatro goles a su nombre. No es de extrañar que el delantero fuera elogiado por los medios noruegos tras otro papel protagonista.

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Dagbladet le dio a Haaland su máxima calificación: un ocho sobre diez. “Se abrió débilmente, pero luego volvió a estar activo”, escribieron. «Marcó dos goles en la segunda parte. Lo que está haciendo es asustar al mundo en el Mundial».

Haaland recibió una puntuación igualmente alta de la NRK, que le dio un nueve sobre diez. Explicaron: «El talismán de Noruega continúa. Intentó marcar otro gol, pero falló un gol abierto desde un ángulo oblicuo.

“Compensa ser clínico como sólo él puede hacerlo después del descanso. [He] es ahora el máximo goleador de todos los tiempos de Noruega en la Copa del Mundo. También es bueno en la fase de construcción.»

Mientras tanto, el experto de TV2 y ex internacional juvenil noruego Jesper Mathisen dijo: “Haaland ama la Copa del Mundo y el mundo ama a Haaland. [Stale] Solbakken le dio a su estrella más grande una entrada un poco más tranquila a la Copa del Mundo, y ahora vemos a Haaland en su mejor forma.

«Hay mucha gente tanto en Irak como en Senegal que está teniendo pesadillas con Haaland después de estos dos partidos. Está sembrando miedo entre los oponentes que sólo los mejores jugadores del mundo pueden hacer».

La victoria tanto de Noruega como de Francia, que derrotó a Irak 3-0 en un partido retrasado por una tormenta en Filadelfia, significa que estos dos países lucharán por el primer puesto el viernes en Boston, Massachusetts. Francia tiene una ligera ventaja con una diferencia de goles de un gol más. Pero en su entrevista posterior al partido, Haaland insistió en que el choque con los franceses a finales de esta semana no estaba en su mente.

«Honestamente, no me importa en este momento», dijo a los periodistas. «Lo superamos, logramos superarlo, lo cual es increíble. Realmente ya no me importaba ese juego. Probablemente nos ganarán y probablemente ganarán todo el torneo».