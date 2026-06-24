Pirómano que prendió fuego a un pasajero del metro dormido 5 años y medio de prisión federal

Un hombre que prendió fuego a un pasajero del metro que dormía el año pasado fue sentenciado el martes a 5 años de prisión federal.

Hiram Carrero, de 19 años, abordó el tren 3 en Penn Station cuando «recogió un trozo de papel y lo usó para prender fuego a un hombre dormido en el tren», dicen los documentos judiciales.

Luego regresó al andén cuando las puertas se cerraron, «dejando a la víctima encerrada dentro del vagón para quemarse mientras el tren partía».

Las imágenes de vigilancia publicadas en documentos judiciales muestran a la víctima completamente sola y ardiendo en el vagón del metro. La víctima todavía estaba cubierta de llamas cuando salió del vagón del metro en Times Square, la siguiente parada. Las imágenes de vigilancia lo mostraron sentado en la plataforma con llamas saliendo de la parte superior de sus piernas.

«Prender fuego a otra persona es un crimen impresionante, horrible y desmesurado», dijo el fiscal federal Jay Clayton en declaraciones preparadas. «Gracias a los socorristas y a las mujeres y hombres de la policía de Nueva York y el FDNY, se salvó la vida de la víctima y se evitó una tragedia horrible.

Carrero se declaró culpable de incendio provocado el 5 de marzo. Además de su sentencia de 66 meses de prisión, el nativo de la ciudad de Nueva York fue sentenciado a tres años de libertad supervisada y se le ordenó pagar una restitución.

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