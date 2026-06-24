La JCI abrió en verde después de que los resultados de la revisión de MSCI, Wall Street y las bolsas de valores asiáticas cayeran

Jacarta – JCI abrió 40 puntos o 0,67 por ciento a 6.142 en la apertura de operaciones el miércoles 24 de junio de 2026.

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El analista de investigación minorista de BNI Sekuritas, Muhammad Lutfi Permana, predice que la JCI tiene potencial para recuperarse en las operaciones de hoy.

«Después de que el JCI probó el soporte en 6.000, el JCI tiene hoy la oportunidad de un rebote técnico a corto plazo. Pero tenga cuidado porque el JCI todavía es vulnerable a la corrección», dijo Lutfi en su investigación diaria, el miércoles 24 de junio de 2026.

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Dijo que las acciones asiáticas cayeron significativamente en las operaciones del martes pasado. El índice japonés Nikkei 225 cayó un 3,55 por ciento y el Topix cayó un 2,56 por ciento.

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Además, el Hang Seng de Hong Kong se debilitó un 1,82 por ciento, el Taiex de Taiwán cayó un 1,34 por ciento, el ASX 200 de Australia se corrigió un 0,33 por ciento y el CSI 300 de China cayó un 2,77 por ciento.

Mientras tanto, en Corea del Sur, el índice Kospi cayó un 10 por ciento y el Kosdaq cayó un 7,94 por ciento. Por otro lado, el Straits Times subió un 0,03 por ciento y el FTSE Malasia se debilitó un 1,23 por ciento.

Debilitamiento del mercado de valores de Corea del Sur, provocando una interrupción de la negociación (parada temporal de la negociación). La caída fue provocada por la creciente presión sobre la obtención de ganancias por parte de los inversores extranjeros.

Los precios de las acciones de fabricantes de chips como Samsung Electronics y SK Hynix cayeron más del 12 por ciento, mientras que LG Electronics cayó más del 6 por ciento. Además, las acciones de Hyundai Motor y KIA también cayeron más de un 12 por ciento.

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«El soporte de la JCI está en el nivel de 6.060-6.000, mientras que la resistencia de la JCI está en el rango de 6.160-6.190», dijo.

A título informativo, los índices bursátiles de Wall Street cerraron con una caída compacta el martes pasado. La debilidad fue liderada por una liquidación masiva en los sectores de tecnología y semiconductores, que desencadenó una ola de corrección en los mercados globales. El índice compuesto Nasdaq se corrigió un 2,21 por ciento, el S&P 500 cayó un 1,44 por ciento y el Dow Jones Industrial Average cayó un 0,09 por ciento.

La mayor presión provino de las acciones de IA. El fabricante de chips de memoria Micron Technology cayó un 13 por ciento, seguido por Sandisk, que cayó un 13 por ciento. Además, las acciones de Seagate Technology cayeron más de un 5 por ciento, Intel cayó un 6 por ciento, Advanced Micro Devices (AMD) cayó casi un 6 por ciento y Qualcomm cayó alrededor de un 8 por ciento.