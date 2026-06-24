MLB reacciona a la celebración del jonrón Lollipop de Jazz Chisholm Jr.

Los Yankees de Nueva York he tenido una realmente temporada sólida hasta el momento–pero no ha sido sin drama para el segunda base Jazz Chisholm Jr.

Recientemente, Chisholm Jr. fue sorprendido por el manager Aaron Boone comiendo una paleta mientras jugaba en el campo.

Boone apareció en el podcast Talkin’ Yanks con Jimmy O’Brien y Jake Storiale. Mientras lo entrevistaban, no se contuvo.

«Eso me cabrea», dijo Boone en referencia al ‘incidente de paleta.’

O’Brien señaló que en realidad era la segunda vez que Chisholm Jr. jugaba con una paleta; la otra se produjo en medio de una aparición en el plato.

Boone no parecía estar familiarizado con el primer incidente, pero insistió en que manejó la situación y que no continuaría.

Hoy, Chisholm Jr. conectó un jonrón contra el tigresy cuando entró al dugout, tuvo una «dulce celebración».

Chisholm Jr. corrió hacia el dugout, agarró un frasco lleno de piruletas y se lo mostró a la cámara. Casi como si dijera: ‘esto ahora es lo mío’.

A Chisholm Jr. le encanta ser el centro de atención y ahora mismo lo tiene.

Las redes sociales reaccionan a la celebración del Lollipop de Jazz Chisholm Jr.

Esto es lo que dice la gente:

Yankees junto al fuego: “Jazz Chisholm con las piruletas tras anotar el HR de la ventaja.”

Paul E Gee: “Sí. Típico. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Boone o Cashman no pueden decirle qué hacer. O cómo actuar. No recibe una oferta de contrato del @yankees esta temporada baja”.

Deportes comodines: «Jazz Chisholm estuvo aquí construyendo castillos de arena y chupando una paleta de manzana verde durante la derrota de los Yankees por 5-3 el lunes. Es como si estuviera ROGANDO a los medios que le dieran una mierda todos los días».

Medios Jomboy: “Jazz muestra sus piruletas ante la cámara”.

@Aarón51451608: «¡Sáquenlo de los malditos Yankees! Soy un amante del béisbol y, por supuesto, apoyo a los Yankees, pero Dios mío, son una institución estadounidense, ¡sáquenlo de allí! Él está haciendo todo sobre sí mismo».

Hablando de yanquis: “A Aaron Boone no le gustó que Jazz Chisholm Jr. estuviera jugando en la segunda base con una paleta en la boca anoche”.

Territorio asqueroso: “Jazz Chisholm Jr. chupando una piruleta en medio del juego “se siente muy inmaduro y poco profesional”, dice @ErikKratz31.”

Hablando de yanquis: «Aaron Boone estaba enojado porque Jazz Chisholm Jr. jugaba con una paleta en la boca. Boone no se dio cuenta de que era la segunda vez en esta temporada que Jazz lo hacía».

Los Yankees esta temporada

Nueva York tiene un récord de 46-31 antes del partido del 23 de junio.

Los Yankees se encuentran actualmente en el primer lugar con una ventaja de 2.5 juegos sobre el segundo lugar. rayos.

Chisholm Jr. se ha calentado últimamente. ¿Será por los dulces? Es aún por ver. Sin embargo, en los últimos 14 días el segunda base de los Yankees tiene un OPS de .841, y eso fue antes del jonrón de hoy.

Los fanáticos de los Yankees no son nada agradables con las payasadas de Chisholm Jr., pero si la producción persiste, el Bronx seguramente se calentará y dará la bienvenida a la ráfaga de jonrones.