El NXTPAPER 11 Gen 2 de TCL, fácil de ver, está rebajado a $ 159,99

El TCL NXTPAPER 11 Gen 2 está construido con una característica que no ve en todas las tabletas: una pantalla mate de 11 pulgadas diseñada para comodidad visual, lectura, dibujo y toma de notas. Ese enfoque hace que valga la pena analizar más de cerca este acuerdo de Prime Day 2026.

Actualmente, esta tableta está rebajada a $159,99 desde un PVP de $229,99, lo que supone un descuento del 26%. Por ese precio, obtienes la pantalla NXTPAPER 4.0 de TCL, que está diseñada para reducir el brillo y la luz azul mientras mantiene una sensación similar al papel. Eso es parte de lo que distingue a esta tableta de otras tabletas económicas convencionales.

Ejecuta Android 15 y viene con herramientas TCL AI para productividad, escritura, traducción y asistencia para tomar notas. La configuración incluye 6 GB de RAM, 6 GB de RAM virtual y 64 GB de almacenamiento, por lo que está dirigida a aplicaciones, medios, tareas escolares y tareas múltiples ligeras de todos los días. También hay soporte para un lápiz óptico de nivel 4096 para escribir a mano y dibujar, y algunos paquetes incluyen un lápiz óptico y un estuche con tapa.

La duración de la batería también está a la altura de la tarea, con una batería de 8000 mAh diseñada para uso durante todo el día para transmitir, leer y tomar notas. Además, la tableta tiene una puntuación de revisión de 4,5 estrellas. El acuerdo actual está muy cerca del mejor precio que hemos visto este año, a solo 1 centavo de distancia.

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