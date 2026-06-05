Un corredor de New York Mini 10K paga para inspirar a la próxima generación de Run for the Future

NUEVA YORK (WABC) — Mientras miles de mujeres se preparaban para el Mastercard New York Mini10K 2026, el viaje de una corredora comenzó con un programa de verano que lo cambió todo.

Denise Peralta empezó a correr a través de Run for the Future cuando era adolescente, se alejó durante años y luego encontró el camino de regreso gracias a las amistades que construyó a lo largo del camino.

Peralta completó el programa Run for the Future en el verano de 2015 cuando estaba en la escuela secundaria.

Run for the Future no solo inició su carrera como corredora, sino que también la conectó con un increíble grupo de mujeres, muchas de las cuales todavía es amiga 11 años después.

Se tomó un descanso de correr después del programa hasta que uno de sus compañeros graduados de Run for the Future la animó a involucrarse con el grupo de exalumnos.

Rápidamente se enganchó y desde entonces ha completado más de 13 carreras NYRR, incluida la TCS New York City Marathon.

Este verano, también será compañera de carrera del programa Run for the Future. Con un trabajo de tiempo completo en servicios sociales, que puede ser una industria estresante, correr brinda alivio después de un largo día.

La Mastercard New York Mini 10K 2026 estará cubierta por un equipo de transmisión exclusivamente femenino que incluye al presentador deportivo de WABC Sam Ryan, las atletas olímpicas estadounidenses Carrie Tollefson y Alysia Montaño, y la presentadora del podcast «Ali on the Run Show» Ali Feller.

Los campos profesionales serán cubiertos por una transmisión en vivo, distribuida a nivel nacional por ESPN+ y abc7ny.com, e internacionalmente desde el canal de YouTube de NYRR a partir de las 7:45 am, hora del Este. Habrá cobertura adicional disponible en el área de los tres estados en ABC New York, Canal 7, con cortes de noticias en vivo de 6 a 10 a.m.

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