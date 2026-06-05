Este banco de energía magnético Qi2 incluye una batería semisólida y comienza en solo $ 59

TL;DR El banco de energía magnético con batería semisólida que se mostró por primera vez en CES 2026 ya está disponible para su compra a partir de $59.

A diferencia de los bancos de energía tradicionales, este banco de energía utiliza celdas de batería con un electrolito líquido mucho menos inflamable para aumentar la estabilidad térmica y reducir el riesgo de incendio.

La línea también incluye lo que BMX llama el banco de energía magnético Qi2 de 5000 mAh más delgado del mundo, que mide solo 6,8 mm en su punto más delgado.

Los powerbanks no han cambiado mucho en los últimos años. Claro, hoy tenemos bancos de energía más rápidos, más delgados y con más funciones, pero la mayoría de ellos todavía dependen de las mismas baterías de iones de litio que existen desde hace años. Ahora, una empresa apuesta a que la próxima gran mejora no será la velocidad o la capacidad de carga, sino la química de la batería en sí.

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BMX, con sede en Singapur, ha anunciado que su línea SolidSafe de bancos de energía magnéticos, presentada por primera vez en CES 2026, ya está disponible para su compra a través de su sitio web y Amazon EE. UU., con precios a partir de 59 dólares.

Lo que distingue a este banco de energía es el uso de una batería de estado semisólido. Las baterías tradicionales de iones de litio y de polímero de litio dependen de electrolitos líquidos para transferir energía entre electrodos. Las baterías semisólidas reducen significativamente la cantidad de líquido inflamable en la celda, aumentando la estabilidad térmica y reduciendo el riesgo de sobrecalentamiento, hinchazón o incendio.

La línea de baterías externas SolidSafe BMX incluye modelos de 5000 mAh y 10 000 mAh con carga inalámbrica magnética Qi2, carga rápida USB-C y construcción de aluminio. BMX dice que el banco de energía está diseñado para permanecer estable en condiciones extremas y exhibe una mayor resistencia al daño físico y al estrés térmico que las baterías convencionales.

La compañía también lanzó SolidSafe Air, un banco de energía magnético de 5000 mAh que se dice que es el banco de energía Qi2 semisólido más delgado del mundo. El dispositivo mide solo 6,8 mm y cuenta con una batería de 18,5 Wh, cuerpo reforzado con titanio, carga inalámbrica Qi2 de 15 W y carga por cable de 20 W a través de USB-C.

BMX posiciona el dispositivo como una alternativa fácil de viajar para los usuarios que desean la mayor seguridad y conveniencia de una batería magnética sin volumen.

Además de la tecnología de batería, los modelos SolidSafe más grandes también incluyen funciones. Uno de ellos es un cable de cordón USB-C incorporado, una pantalla a color que muestra información de carga en tiempo real y soporte para carga USB-C de hasta 30W. Una variante incluso agrega una ranura para tarjeta microSD para almacenamiento integrado.