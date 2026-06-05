¡Caída libre de la BBCA! Las acciones de BCA caen al nivel 5.425, la capitalización de mercado se reduce y las transacciones aumentan

Jacarta – Acciones de PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) vuelve a estar en el punto de mira del mercado después de experimentar una importante debilidad en los últimos tiempos. En la jornada del viernes 5 de junio de 2026, las acciones del mayor emisor bancario de Indonesia todavía se movían en la zona roja y mostraban una tendencia a la baja bastante pronunciada en comparación con la posición de varias semanas antes.

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Según los datos comerciales de la Bolsa de Valores de Indonesia (BEI) a las 11.21 WIB, las acciones de BBCA se cotizaban a 5.425 IDR por acción. A lo largo de la sesión de negociación, esta acción alcanzó el nivel más bajo de 5.100 IDR y el nivel más alto de 5.375 IDR.

Este descenso prolonga la tendencia de corrección que se ha producido en los últimos días. La actual presión de venta significa que el precio de las acciones de BBCA continúa alejándose del nivel psicológico de 6.000 IDR, que anteriormente era la principal zona de negociación para las acciones del mayor banco privado de Indonesia.

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Baja más del 10 por ciento en dos semanas

Si nos fijamos en los movimientos de las últimas semanas, el debilitamiento de las acciones de la BBCA es bastante profundo. El 25 de mayo de 2026, las acciones de la BBCA todavía cerraban a 6.100 IDR por acción.

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Sin embargo, en apenas dos semanas, el precio de las acciones cayó hasta 5.425 IDR. Esto significa que hay una caída de alrededor del 11 por ciento desde la posición de cierre del 25 de mayo de 2026.

A continuación se muestran los movimientos del precio de cierre de la BBCA en las últimas operaciones:

25 de mayo de 2026: 6,100 rupias

26 de mayo de 2026: 5.975 rupias

29 de mayo de 2026: 5.700 rupias

2 de junio de 2026: 5,825 rupias

3 de junio de 2026: 5,525 rupias

4 de junio de 2026: 5,425 rupias

5 de junio de 2026 (intradiario): 5,425 rupias

Estos datos muestran que la presión sobre las acciones de la BBCA no ha disminuido por completo. En las últimas sesiones de negociación, la acción ha seguido moviéndose por debajo de su nivel de cierre anterior.

El volumen de operaciones aumenta drásticamente

En medio de la caída de los precios, se observó que la actividad de transacciones de acciones de la BBCA era muy alta. A las 11.21 horas del viernes, el volumen de transacciones había alcanzado los 297,16 millones de acciones.

El valor de transacción registrado alcanzó alrededor de 1,55 billones de IDR con una frecuencia de negociación de 51.091 veces.

Esta elevada actividad comercial demuestra que las acciones de la BBCA siguen siendo uno de los emisores más activamente negociados por los inversores en la Bolsa de Valores de Indonesia.

El día anterior, el 4 de junio de 2026, el volumen de transacciones de la BBCA alcanzó incluso más de 550 millones de acciones con un valor de transacción de alrededor de 2,96 billones de IDR. Esta cifra es uno de los mayores volúmenes de operaciones de la BBCA en los últimos tiempos.