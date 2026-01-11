Tres casas sufrieron deslizamientos de tierra en Kudus

Kudus (ANTARA) – El desastre natural por deslizamiento de tierra ocurrió en Dukuh Semliro, aldea de Rahtawu, distrito de Gebog, regencia de Kudus, Java Central, y afectó las casas de tres residentes, después de las fuertes lluvias caídas en los últimos días.

El jefe de policía de Gebog, AKP Siswanto en Kudus, dijo el domingo que el incidente tuvo lugar alrededor de las 7 a. m., cuando los residentes se disponían a realizar sus actividades.

«Al principio, los residentes vieron que el suelo frente a la casa se agrietaba y se movía. Inmediatamente se rescataron y pidieron a sus familiares que abandonaran la casa», dijo.

Como resultado de este incidente, el material de la avalancha cayó desde un acantilado de 10 metros de altura contra el techo trasero de la casa de uno de los residentes.

Hasta el momento, añadió, tres viviendas de vecinos han resultado afectadas por este incidente.

Cuando recibió informes de deslizamientos de tierra, su equipo y personal fueron inmediatamente al sitio para controlar a los residentes, ayudar a evacuar y trabajar con los voluntarios y la comunidad local para limpiar los materiales del deslizamiento de tierra.

«Nos trasladamos inmediatamente al lugar después de recibir informes de los residentes. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de la comunidad, ayudar con las evacuaciones y anticiparnos a la posibilidad de nuevos deslizamientos de tierra», dijo.

Añadió que la policía había trabajado con la administración de la aldea, los voluntarios de socorro en casos de desastre y elementos del TNI para llevar a cabo un mayor manejo y monitoreo en áreas propensas a deslizamientos de tierra.

«Las pérdidas materiales se estiman en 30 millones de euros», dijo.

Después de limpiar el material del deslizamiento de tierra mediante la cooperación mutua, los residentes ahora pueden volver a pasar por la carretera que alguna vez estuvo cerrada, aunque se recomienda al público que tenga precaución al cruzar, especialmente cuando llueve.

Llamó a los residentes que viven en zonas montañosas propensas a deslizamientos de tierra a aumentar su vigilancia, especialmente cuando la intensidad de las lluvias es alta, y a informar inmediatamente a las autoridades si encuentran algún signo de movimiento del suelo.

