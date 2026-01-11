Piden pena de muerte contra el hombre que mató a seis personas, entre ellas una niña de siete años: fiscal

Comparte y habla por la justicia, la ley y el orden…

Un hombre de Mississippi de 24 años está acusado de matar a seis personas, incluidos familiares, un niño y un pastor de una iglesia, en un violento tiroteo que se desarrolló en varias localidades rurales el viernes por la noche.

Daricka M. Moore estaba detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Clay en West Point acusado de asesinato en relación con los asesinatos de su padre, hermano, tío, primo de 7 años, un pastor de la iglesia y el hermano del pastor.

El fiscal de distrito del condado de Clay, Scott Colom, dijo que buscará la pena de muerte contra Moore.

Moore fue arrestado poco antes de la medianoche en un control policial en Cedarbluff después de que docenas de agentes locales, estatales y federales invadieran el noreste de Mississippi. Los tiroteos tuvieron lugar en una zona rural con campos, bosques y casas modestas.

El sheriff del condado de Clay, Eddie Scott, dijo que las pruebas y las declaraciones de los testigos muestran que Moore actuó solo. No se reportaron otras lesiones.

Los investigadores creen que Moore mató primero a su padre, Glenn Moore, de 67 años; su hermano, Quinton Moore, de 33 años; y su tío, Willie Ed Guines, de 55 años, en la casa móvil de la familia en un camino de tierra en el oeste del condado de Clay.

Scott dijo que Moore luego robó la camioneta de su hermano y condujo unas cuantas millas hasta la casa de un primo, donde entró a la fuerza e intentó cometer agresión sexual. Luego puso un arma en la cabeza de una niña de 7 años y le disparó fatalmente.

Luego, Moore condujo hasta la Iglesia Apostólica del Señor Jesús, una pequeña iglesia de estructura blanca cercana a la que asisten algunos miembros de la familia de Moore, dijo Scott. Moore supuestamente irrumpió en una casa en los terrenos de la iglesia, mató al pastor y a su hermano y robó uno de sus vehículos.