Diogo Dalot revela cómo ha afectado al Manchester United el despido de Rubén Amorim

Man Utd fue eliminado de la Copa FA por Brighton el domingo, perdiendo 2-1 en Old Trafford para salir de la competición.

Dalot habló tras la derrota ante Brighton. (Imagen: Manchester United FC 2026)

El defensa del Manchester United, Diogo Dalot, calificó la situación en el club como «muy difícil» desde el despido de Rubén Amorim. United despidió a Amorim en medio de crecientes tensiones con la directiva, y Darren Fletcher fue ascendido de la academia para asumir la dirección interina del equipo.

Fletcher supervisó su segundo partido contra Brighton en la Copa FA el domingo, pero el United sufrió una derrota por 2-1 y quedó eliminado de la competición de copa más antigua de Inglaterra en la primera oportunidad. El United fue eliminado en la segunda ronda de la Copa Carabao por Grimsby Town en agosto, lo que significa que la derrota ante Brighton garantizará que no se gane ningún trofeo en Old Trafford esta temporada.

En declaraciones a TNT Sports, Dalot dijo: «Creamos lo suficiente para ganar el partido, para ser honesto. Luego la tarjeta roja nos puso en desventaja porque estábamos por encima de Brighton en los últimos momentos. En general, muy decepcionados porque queríamos seguir adelante. Todos los chicos siguieron tratando de encontrar lugares, como dije, muy decepcionados porque creo que merecíamos ganar».

Se le preguntó al defensa cuál es el estado de ánimo desde la destitución de Amorim. «Realmente difícil», respondió. «Siempre es un período en el que hay que encontrar formas de resolver los problemas muy rápidamente. Tenemos que adaptarnos y empezar de nuevo».

Fletcher estaba visiblemente decepcionado cuando habló con TNT Sports. «No jugamos suficientes balones atrás y no los probamos. Hay que mover el balón con ritmo», explicó.

«Volvimos al 2-1 y la energía estaba alta, pero al final no pudimos cruzar la línea. Creo que se puede ver que los jugadores son vulnerables. Hay que profundizar. Los aficionados al final no estaban contentos, tienen todo el derecho a hacerlo. Estoy seguro de que si los jugadores muestran la reacción correcta, los aficionados los apoyarán como siempre lo hacen».

La derrota del United significa que jugarán sólo 40 partidos esta temporada, la menor cantidad en una temporada en 111 años.