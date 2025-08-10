Temanggung -Tudentes expanden el gigante del tamaño de la bandera roja y blanca

Temanggung (Antara) -uros de estudiantes y miembros de Kodim 0706/Temanggung desplegaron una gigantesca bandera roja y blanca de 30×11 metros en la Plaza de la Regencia Temanggung para dar la bienvenida al 80 aniversario de la República de Indonesia.

Comandante de Kodim 0706/Temanggung Teniente -Kolonel Hermawan Adi Nugroho en Temanggung el domingo, donde se transfirió la exención de la bandera gigantesca, recordó el período de batalla para dar la bienvenida al 80 cumpleaños de la independencia.

Dijo que una gran nación es una nación que respeta los servicios de los héroes, que respetan los servicios de los cazadores en el pasado, por supuesto, esto debe ser una guía.

«No podemos olvidar lo que estaba luchando por lo que los héroes y los cazadores han hecho en el pasado que han luchado y han ofrecido independencia al estado de la República de Indonesia.

Agradeció a los estudiantes que estaban presentes en el asado y SMK Mipha Park Tema que había estado en la presentación de la bandera blanca.

El regente de Temanggung, Agus Seyawan, dijo hace 80 años en medio de limitaciones y colonialismo, esta nación se levantó. Bung Karno y Bung Hatta, en nombre del pueblo indonesio, proclamaron la independencia.

«La proclamación no es el final de la batalla, sino el punto de partida de los grandes ideales para convertirse en una nación independiente, unida, soberana, justa y próspera», dijo.

Según él, 80 años tienen la independencia de Indonesia. La historia registra cómo esta nación puede enfrentar varios desafíos, desde la guerra para defender la independencia, la revolución política, la crisis económica, hasta la era de la globalización y la revolución digital.

Dijo que el kirab rojo y blanco que se celebró hoy es una manifestación tangible del espíritu colectivo de la comunidad Temanggung. La bandera gigantesca que se extiende en la plaza no solo es una cara hermosa y apasionada, sino también un recordatorio de cuán grande y amplia responsabilidad como hijo de una nación para preservar y llenar esta independencia con trabajo y rendimiento reales.

El jefe de la escuela vocacional Mipha parakan, Slamet Purwanto, dijo que a través de esta actividad quería enseñar o generar un sentido de nacionalismo entre los estudiantes en la regencia de Temanggung.

«Combinamos esta actividad con el arte tradicional en la regencia de Temanggung, que podemos ofrecer a la comunidad de entretenimiento», dijo.