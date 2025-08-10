Manchester United tiene solo dos titulares garantizados para la armadura del Arsenal

El calendario de pretemporada de Man UTD está cerrado y los Rojos comenzarán el domingo con la campaña 2025/2026 contra el Arsenal.

Se espera que Amad comience contra el Arsenal. (Imagen: 2025 Manchester United FC)

La temporada 2025/2026 de la Premier League viene para el Manchester United.

United comenzará la campaña dando la bienvenida al Arsenal en Old Trafford el domingo por la tarde, y la selección de Ruben Amorim estará influenciada por las cuales los jugadores impresionarán el entrenamiento esta semana.

«Eso es bueno, debería ser, no como la temporada pasada cuando tuvimos que luchar para poner a 11 jugadores en el campo», dijo Amorim cuando se le preguntó sobre una fuerza de selección.

«Esto es normal, así que tengo que pensar y tienen que luchar durante la semana para que puedan cambiar los pensamientos. Tengo una idea, pero pueden cambiar de opinión durante la semana».

Fue interesante escuchar que Amorim admite que tiene una «idea» de cómo se verá su XI inicial en el día inaugural de la campaña, aunque su selección en la pretemporada sugiere que solo hay dos titulares garantizados.

Bruno Fernandes y Amad fueron los únicos jugadores que vinieron con crédito la temporada pasada y son los únicos jugadores de United que comenzaron en cada uno de los cinco partidos amistosos para la temporada.

La pareja comenzó contra Leeds en Suecia, contra West Ham, Bournemouth y Everton en los Estados Unidos, y también comenzó en el último verano amistoso contra Fiorentina en Old Trafford el fin de semana pasado.

Fernandes ha operado la cirugía en el rollo número 10 y en la posición más profunda del centro del campo. Amad comenzó con cuatro juegos como un ala derecha, pero apareció una sola aparición en la posición número 10 contra Bournemouth.

Parece que Amorim se ha decidido en la posición de Amad para el comienzo de la nueva campaña. El jugador de 23 años aún puede contribuir a atacar el juego del ala trasero y se vio que Amorim aplaudiría su porcentaje de trabajo contra Fiorentina.

United necesita una amenaza más ofensiva contra las fiestas que usan un bloque bajo y juegan AMAD en el ala en esos escenarios es lógica, dada su calidad en el futuro y el estilo creativo.

Amad también está dispuesto a jugar donde se necesita. «Jugando en el ala derecha, sé que tienes que hacer mucho, tienes que atacar y defender», dijo en abril. «Tal vez no tengo la misma calidad que Nouzen porque soy más atacante que un defensor, así que presiono más».

Todavía está por ver dónde jugará Amorim Fernandes contra el Arsenal. Comenzará garantizado, pero los fanáticos debatirán el papel de Fernandes hasta que se hayan confirmado los equipos iniciales.

United gastó £ 127.5 millones combinados en Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, y se espera que ambos jugadores jueguen principalmente en las posiciones número 10. ¿Significa esto que Fernandes se usa con más frecuencia en el punto de pivote?

En realidad, probablemente no importa dónde Fernandes se registre la mayoría de sus minutos porque actúa independientemente de. El jugador de 30 años es notablemente consistente con sus exhibiciones.

Sin embargo, será un punto de conversación, especialmente con preocupaciones sobre el mediocampo antes de la nueva temporada. Fernandes que juega además de Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo o Casemiro no es enormemente convincente, lo que explica por qué Amorim quiere firmar un nuevo centrocampista para la fecha límite de transferencia.

Leny Yoro y Cunha obtienen menciones honoríficas al discutir los titulares garantizados para el Arsenal el domingo. Yoro comenzó en cada partido, excepto la colisión de apertura de la temporada contra Leeds y Cunha perdió el juego solo contra Bournemouth debido a la lucha contra la fatiga.

Lo más probable es que comiencen con Fernandes y Amad contra los Gunners en Old Trafford.